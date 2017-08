Les perles d’avui

Un estudi sota un pont de València crida l’atenció de The Guardian. Un estudi de disseny penjat de sota un pont. Pot semblar una bogeria però un dissenyador ho ha fet realitat a València i fins i tot el diari britànic The Guardian se n’ha fet ressò. Fernando Abellanas és lampista de professió però ja fa temps que ha dut el seu projecte personal, Lebrel, molt més enllà: entre el disseny i l’enginyeria, passant pel dibuix, l’arquitectura i la innovació en estat pur. Ho podeu veure ací.

Arran penja una gran estelada en un pont de Madrid. ‘Aquest matí Arran ens hem desplaçat a la capital de l’estat espanyol per realitzar una nova acció de la campanya’. Així comença el comunicat que ha emès l’organització juvenil per anunciar l’acció vistosa que ha fet avui i en la qual ha acabat penjant una estelada de grans dimensions al pont de Segovia de Madrid. Al costat, també s’hi ha afegit una pancarta que diu en castellà: ‘Lluitem contra l’estat espanyol, no contra la seva gent. Pobles units contra el règim del 78’. Ho podeu veure ací.



Una nota sospitosa que El Periódico atribueix a la CIA origina un escàndol. Aquesta matinada El Periódico ha publicat una notícia a la primera pàgina amb una imatge que assegura que és el missatge amb què la CIA, el 25 de maig, va avisar els Mossos d’Esquadra que hi hauria un atemptat a la Rambla. Poc després de l’atemptat del 17 d’agost, El Periódico va dir que tenia una exclusiva per a demostrar-ho, un anunci que li va valer moltes crítiques. Ara el diari presenta aquest document, que assegura que és la nota en què es basava l’exclusiva. Tanmateix, la nota és redactada d’una manera tan inversemblant que és gairebé impossible de creure-se-la. I el cas és que la publicació de la notícia s’ha girat contra El Periódico i causarà una polèmica enorme. Ho podeu veure ací.

Trapero, indignat, desmenteix el director d’El Periódico: ‘Qui li ho ha dictat, tot això?’. El major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, ha fet una intervenció molt contundent de resposta a El Periódico i al seu director, Enric Hernández, per la informació publicada avui d’un suposat avís de la CIA als Mossos d’Esquadra sobre un possible atemptat a la Rambla. Trapero, juntament amb el conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha dit en una compareixença a la seu d’Interior, que la informació és ‘absolutament falsa’. Ho podeu veure ací.

Diputats dels principals partits danesos reben Puigdemont a un mes de l’1-O. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s’ha reunit avui amb representants de vuit grups polítics danesos, que representen dues terceres parts del tota del parlament de Dinamarca. Aquesta cambra va ser la primera a posicionar-se formalment i debatre sobre el conflicte entre Catalunya i Espanya, tot aprovant una resolució que cridava al diàleg entre els governs espanyol i català per trobar una sortida acordada i negociada. A la trobada, el president ha volgut explicar als diputats que no han tingut èxit aquestes peticions de diàleg, i que l’estat s’hi ha negat a poder seure a parlar sobre el referèndum i sobre el cas de Catalunya de manera específica. Ho podeu veure ací.

Podem descarta de votar en contra de la llei del referèndum i acorda presentar esmenes. El Consell Ciutadà de Podem Catalunya va acordar ahir en la reunió treballar per presentar esmenes a la llei del Referèndum. Sobretot perquè, tal com és ara la proposició de llei de JxSí i la CUP difícilment Podem hi podrà votar favorablement. Així ho ha assegurat el secretari general de la formació morada, Albano Dante Fachin, després que ahir el diputat Joan Giner va demanar en el seu bloc personal poder fer esmenes a la llei del referèndum. Ho podeu veure ací.

ERC assegura que tot està llest pel referèndum: urnes, cens i col·legis electorals. La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha afirmat que tot està a punt per poder fer l’1 d’octubre: les urnes, el cens, els col·legis electorals i només falta el decret de convocatòria. De fet, ha assenyalat que quan es faci la convocatòria es posarà en funcionament tota l’operativa. La secretària general d’ERC també ha qualificat de ‘patètic’ que no es puguin donar més detalls perquè hi ha un Estat que ‘persegueix les urnes’. Ho podeu veure ací.

Montoro assegura que l’1-O no es farà perquè la Generalitat no s’ha gastat ‘ni un euro’ en el referèndum. El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques espanyol, Cristóbal Montoro, ha afirmat que de moment la Generalitat ha enviat al ministeri totes les certificacions setmanals, signades per diversos consellers i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. ‘Ni un euro del pressupost la Generalitat s’ha destinat fins al dia d’avui a finançar el referèndum de l’1-O’, ha dit. I ha afegit que el referèndum de l’1-O no es farà perquè ‘els mateixos que promouen la celebració del referèndum certifiquen que no s’ha fet cap despesa per dur a terme el referèndum’. Ho podeu veure ací.

El laude pel conflicte d’Eulen fixa un complement de 200 euros, igual que l’oferta de la generalitat. El laude pel conflicte de l’aeroport de Barcelona fixa un complement salarial de 200 euros per 12 pagues i anul·la els expedients i sancions oberts per l’empresa als treballadors durant la vaga d’aquest estiu. L’entrega del veredicte s’ha fet avui al Consell Econòmic i Social i el director general d’Eulen a Espanya i Portugal, Emilio Garcia, ha assegurat que el compliran. El complement salarial és exactament el que havien pactat Generalitat i empresa i que els treballadors van rebutjar. Al laude es demana explícitament a ambdues parts que no adoptin noves mesures de conflicte ni vaga relacionades amb les matèries objecte del laude. Els treballadors havien anunciat una nova vaga a partir del 8 de setembre, precisament, per denunciar les sancions i els acomiadaments per la vaga. El comitè de vaga valorarà el laude el dissabte. Ho podeu veure ací.

Avui us recomanem l’article ‘De reconèixer la nació a retirar les urnes: el ràpid viratge del PSOE sobre el ‘problema català’‘, que analitza la posició canviant del PSOE des que Pedro Sánchez va recuperar-ne la secretaria general.

Podeu llegir l’entrevista de Txell Partal a la presidenta de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach. ‘El masclisme mata, no és cap metàfora’, diu Cursach.

També podeu llegir l’entrevista d’Andreu Barnils a l’escriptor i articulista Xavier Bru de Sala. A l’entrevista, Bru de Sala etziba: ‘Si vols independència i ets de dretes, dissimula que ets de dretes’.

