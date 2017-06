Les perles d’avui

‘Hi pot haver presos polítics un altre cop a l’estat espanyol’. El portaveu d’ERC al congrés espanyol, Joan Tardà, ha denunciat avui la deriva repressiva de l’estat espanyol abans del referèndum del primer d’octubre. ‘Vostès van decidir fa mesos, potser anys, emprendre el camí de la resposta autoritària’, ha dit. En aquest sentit, el diputat ha recordat les inhabilitacions de polítics independentistes, així com les multes i els embargaments que han patit les entitats sobiranistes. No us perdeu el vídeo:

Els deu motius de Baldoví perquè Rajoy marxi. Durant la sessió de control al govern espanyol, el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, li ha preguntat a Mariano Rajoy per què no presentava la seva dimissió i tot seguit li ha enumerat deu motius pels quals podria presentar la seva renúncia al càrrec: els missatges que es va intercanviar amb Bárcenas, l’amnistia fiscal, el seu partit té 65 causes obertes per corrupció, està imputat per destruir proves… I així fins a deu.

El vídeo viral que denuncia la brutícia d’una platja de Mallorca. Un usuari de Facebook ha publicat al seu compte un vídeo en el qual es pot observar la brutícia que hi havia ahir de bon matí en una cala de Son Verí. ‘Així estava Son Verí aquest matí, crec que cal fer alguna cosa ja. Per favor, compartiu i si algú sap què es pot fer… és cada nit!’, denuncia en el comentari adjunt al vídeo.

Les notícies del dia

Carme Forcadell: ‘Europa acabarà acceptant el resultat de l’1 d’octubre’. La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, duia una frase de Joan Fuster sota el braç, i l’ha volgut llegir en un dia com avui, coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la mort i en ocasió del debat amb els subscriptors de VilaWeb: ‘La llibertat és un hàbit, i no resulta gens fàcil d’adquirir. Només s’adquireix amb la pràctica!’. I aquest aforisme l’ha guiada en les respostes a les preguntes dels subscriptors, que han assistit a la presentació de VilaWeb Paper a l’auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Forcadell ha insistit que la mobilització era imprescindible per a poder fer el referèndum i tirar endavant el procés d’independència. I s’ha declarat convençuda que si l’1 d’octubre guanya el sí, ‘tots els països acabaran acceptant’ la independència de Catalunya. Llegiu ací tota la crònica de l’acte.

El TC suprimeix el nom del departament d’Afers Exteriors. El Tribunal Constitucional espanyol ha anul·lat avui per unanimitat el nom del departament d’Afers Exteriors de Raül Romeva. Segons del TC, la decisió ja s’ha notificat al govern. El tribunal ha estimat parcialment el recurs que va presentar el PP per un conflicte de competències. En aquest sentit, el govern espanyol considerava que només l’estat té competències per a fer política exterior.

L’1 de març del 2016, poc després de la suspensió cautelar del decret de la creació de la conselleria d’Exteriors, el govern va canviar el nom de del departament. El que fins aleshores s’havia anomenat departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència es va passar a dir departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Ací teniu la notícia completa.

Duríssim editorial del Irish Times contra Rajoy pel referèndum a Catalunya. El diari de referència a Irlanda, The Irish Times, ha publicat avui un editorial molt dur contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de qui critica la inacció i la manca de flexibilitat amb Catalunya amb vista al referèndum de l’1 d’octubre. ‘Sembla deterrminat a no canviar res, de manera que potser veurà aviat com hi haurà canvis més grans molt ràpidament.’

El diari cita la màxima lampedusiana segons la qual ‘canvia-ho tot si vols que res no canviï’, i afirma que Rajoy fa tot el contrari: no canvia res de manera que els canvis es poden precipitar. I aquest seria el cas de Catalunya. Més informació ací.

Montoro proposa ara prohibir per llei les amnisties fiscals. El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha proposat a la resta de forces parlamentàries la prohibició per llei d’amnisties fiscals. Durant la seva compareixença al congrés per donar explicacions després de la sentència del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el seu procés de regularització, Montoro ha volgut concloure la seva intervenció en aquesta direcció: ‘Crec que hi ha un consens molt ampli en contra que hi hagi noves regularitzacions com les que hi ha hagut a Espanya en les últimes dècades i per això els proposo modificar la Llei general tributària per què fins i tot arribem a prohibir expressament noves regularitzacions extraordinàries’ que ‘s’ha demostrat que no agraden a ningú’. Llegiu ací la notícia.

Les recomanacions

Avui VilaWeb ha anunciat que estrenarà un producte informatiu: VilaWeb Paper. Cada dia a les deu del vespre, tret del dissabte i al mes d’agost, els subscriptors de VilaWeb rebran una edició en pdf que contindrà totes les notícies de l’endemà i un resum ampli del dia. VilaWeb Paper és pensat per a ser imprès en fulls A4, però també és interactiu. No és una versió en pdf d’un producte pensat per al paper sinó un producte de l’era digital que vol sumar la part millor de tots dos mons. Vegeu com funcionarà:

Amb motiu dels vint-i-cinc anys de la mort de Joan Fuster, Pere Cardús i Bel Zaballa han elaborat un particular retrat de l’escriptor en forma de diccionari. Per una altra banda, hem escollit 25 personalitats perquè escriguin una brevíssima reflexió sobre el geni de Sueca i que podria cabre en un piulet. I aquest n’és el resultat.

