Les perles del dia

Arriba el fred! Com detalla el Servei Meteorològic de Catalunya, la predicció pels pròxims dies indica que a partir d’avui divendres 13 de gener tindrem un episodi de fred ben viu que pot allargar-se com a mínim una setmana, i anar acompanyat de nevades a cotes baixes. Ara com ara, però, sembla que les precipitacions en forma de neu i a qualsevol cota no tindran una extensió destacable, però caldrà seguir-ho, ja que la possibilitat que siguin més generalitzades encara no es pot descartar.

Som realment a les portes d’una onada de fred siberià? Llegiu l’explicació que en fa el meteoròleg Roger Vendrell en aquest article a VilaWeb.

D’on surt el vídeo viral que ha d’arribar a tothom abans de demà a la nit? Durant el dia ha corregut per les xarxes un vídeo ‘que ha d’arribar a tothom abans de demà a les 22.55h’. Sabeu de què va? Us expliquem què és el cas Tarajal i el documentari que s’emet demà al canal 33.

Una lliçó de llengua a Ciutadans. El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, va fer una intervenció al ple d’ahir que fou tota una lliçó sobre llengua a la portaveu de Ciutadans, Catalina Serra. Serra li havia preguntat: ‘Jo li deman que defensam les nostres hermoses paraules mallorquines. Volen que els mallorquins ens convertim en catalans?’ La resposta d’Ensenyat fou llarga i contundent. Llegiu tota la notícia ací.

Un nou despropòsit en infraestructures. L’aeroport de Huesca Pirineos va tenir noranta-cinc passatgers en tot un any. Després ve el d’Algesires, amb 136, i el d’Albacete, amb 1.277. Us expliquem les dades de trànsit aeri que ha publicat Aena ací.

Les notícies del dia

Romeva ha presentat avui el Pla de fosses. En la seva intervenció el Romeva ha subratllat que el Pla de Fosses és un pas pioner, sabem que és un pas modest i segur tardà però, es tracta d’un pas indefugible. D’aquesta manera, ha dit, el govern reitera el seu compromís per restituir i dignificar la memòria. Tota la informació, ací.

L’any ‘explosiu’ de la BBC. La BBC es demana en un article si enguany Catalunya s’independitzarà de l’estat espanyol. El corresponsal, James Badcock, diu: ‘Si el desacord entre l’estat espanyol i Catalunya ha estat intens els últims cinc anys, enguany sembla que serà explosiu.’

La polèmica de la Salle-URL. Arran de la polèmica per la nota enviada per l’equip de coordinació de l’Escola d’Arquitectura de La Salle als professors avisant-los que les classes només es podien fer en anglès o en castellà, la direcció de La Salle-URL ha pres mesures. Us ho explica Josep Casulleras.

Les recomanacions

Avui us recomanem l’anàlisi que ha fet Pere Cardús sobre la situació del PDeCAT. Mig any després de la seva fundació, ens preguntem on és i cap a on va la formació que va substituir Convergència, i els reptes que haurà d’afrontar, començant pel cas Palau.

També us recomanem llegir la informació sobre l’errada de WhatsApp: un error en l’encriptació de missatges que permet d’interceptar-los i llegir-los.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]