El discurs de Maryl Streep ha estat un dels moments més destacats de la cerimònia dels Globus d’Or d’aquesta matinada. L’actriu ha criticat durament el futur president dels Estats Units, Donald Trump, per la imitació que havia fet d’un periodista discapacitat del New York Times. A continuació us oferim el fragment d’aquell episodi vergonyós. I ací podeu veure com ha anat la polèmica i la resposta de Trump.

L’economista Xavier Sala i Martín va fer ahir al vespre una crida que té molta requesta. Un usuari de Twitter li va criticar que fes servir una ‘llengua marginal’ com el català i afegí que si només piulés en català el seguirien ‘quatre gats’. L’economista va decidir llavors de fer un piulet en català per demostrar que no són precisament quatre gats que el segueixen pel seu contingut en llengua catalana. Ara mateix, el piulet ja supera les 9.000 repiulades. Ací podreu anar veient com han anat els fets.

Si seguiu els meus tweets en català, podeu retwitejar aquest missatge? El Sr (@Sopa_de_Azufre), Xoan, diu que sou "cuatro gatos". https://t.co/7J9OkT07mh — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) January 8, 2017

Les notícies del dia

Més enllà de polèmiques, el dia d’avui ha estat marcat per l’aniversari de Carles Puigdemont al capdavant del govern de la Generalitat. Assumpció Maresma n’ha fet aquesta crònica per a entendre les claus d’aquest lideratge diferent.

No ha estat un bon dia per a la diplomàcia espanyola. A Letònia, l’oficina antifrau no ha trobat cap prova d’unes acusacions aparegudes a la revista espanyola Interviú, segons les quals l’ex-primer ministre letó Valdis Dombrovskis havia cobrat un suborn per defensar el procés sobiranista català. Us ho expliquem ací.

A la tarda s’ha sabut la mort del prestigiós sociòleg Zygmunt Bauman. L’ideòleg del concepte de ‘societat líquida’ s’ha mort a la ciutat britànica de Leeds a noranta-dos anys. Bauman fou un dels signants d’un manifest que defensava que els catalans poguessin votar en la consulta del 9-N.

A part això, VilaWeb ha publicat avui una entrevista en profunditat a Josep Roca, el sommelier del Celler de Can Roca. Hi parla de la seva trajectòria i explica com es va introduir en el món del vi. L’entrevista tindrà una segona part.

