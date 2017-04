Les perles d’avui

Entrenadors primers ministres? La coneguda revista de futbol FourFourTwo ha publicat un article divertit que analitza quins entrenadors de la Premier League podrien ser bons primers ministres, ara que Theresa May ha convocat eleccions al Regne Unit. Entre els entrenadors hi ha Pep Guardiola i Jose Mourinho. La revista repassa les fortaleses i debilitats de cadascun d’ells i s’atreveix, fins i tot, a fer-ne un eslògan de campanya. En el cas de Guardiola, se’n destaca la capacitat de tranquil·litzar el país, la seva qualitat en la política de transport (perquè li agrada que els seus jugadors es moguin) i els seus estrets contactes amb l’Orient Mitjà (va jugar a Qatar). Com a debilitats, l’article parla de la seva duresa amb els jugadors i els mals resultats dels seus fitxatges. El lema? ‘Voteu aquest home encantador!’.

‘Sé fuerte, Paco’. Si ahir Compromís enviava l’irònic missatge a Rajoy (‘Mariano, sé fuerte), avui ha estat el torn d’ERC amb un piulet dirigit al director del diari La Razón, Francisco Marhuenda, investigat per coacció: ‘Els republicans defensem la presumpció d’innocència per a tothom, fins i tot per a Paco Marhuenda. Sé fuerte, Paco!’

Els republicans defensem la presumpció d'innocència per a tothom, fins i tot per a @pacomarhuenda.

Se fuerte Paco! — ERC Sants-Montjuïc (@ErcSantsMon) April 19, 2017

Les notícies del dia

La campanya pel sí de l’ANC. El president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, ha presentat avui la campanya pel sí al referèndum que portarà l’eslògan ‘El canvi ets tu’. La intenció de l’entitat és muscular i animar els partidaris del sí ‘setmanes abans que es faci pública la data del referèndum i la campanya unitària del sí’. Ho podeu llegir ací.

La Razon, investigada. El jutge de l’Audiència espanyola Eloy Velasco ha encausat el director de La Razón, Francisco Marhuenda, i el president del diari, Mauricio Casals, per un cas de corrupció en què ha estat detingut l’ex-president de la comunitat de Madrid, Ignacio González, i onze persones més, segons el diari El Plural. Tots dos són investigats per suposats delictes de coacció, intimidació i pertinença a organització criminal per haver pressionat la presidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per tal que no traslladés a la fiscalia les sospites sobre l’administració irregular de l’empresa pública Canal de Isabel II. Us ho expliquem ací.

Nova reunió. El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i el seu homòleg de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s’han trobat breument a la tarda a Barcelona. La reunió ha tingut caràcter informal i ha estat una trobada de cortesia aprofitant que Puig visitava Catalunya per acudir a l’acte en record de l’ex-ministra socialista Carme Chacón, segons fonts de les dues administracions. Els dos presidents han xerrat durant una estona al despatx de Puigdemont del Palau de la Generalitat de Barcelona, refermant així la bona relació existent entre els dos caps dels executius.

Ampli suport a Forcadell. L’independentisme s’ha unit avui en un acte de suport a Carme Forcadell i als polítics querellats i condemnats pel procés d’independència. El president, Carles Puigdemont, ha argumentat que no s’està intentant inhabilitar una mesa del parlament, un parlament o un govern, sinó que s’està intentant inhabilitar tot un poble. ‘Això no va de grups polítics, d’institucions només o de compromisos personals, va de tots nosaltres’, ha insistit. I davant d’aquesta situació, ha fet una crida als ciutadans a fer realitat allò que ja és un èxit a les xarxes socials, en referència al lema ‘Mai no caminareu sols’. Tota la informació de l’acte, ací.

Nous candidats a liderar Podem. Els diputats de Podem a les Corts Valencianes Antonio Estañ i Fabiola Meco encapçalaran sengles candidatures per a liderar el projecte de Podem al País Valencià i substituir Antonio Montiel en la secretaria general del partit. Us ho expliquem ací.

Contra la persecució. El diputat de Compromís a les corts Paco Garcia Latorre ha exigit al delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Moragues, que cessi en la seva persecució en forma de denúncies als ajuntaments que van exhibir la bandera republicana amb motiu de la celebració del 14 d’abril, aniversari de la proclamació de la Segona República. En parlem ací.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb hem publicat una entrevista a Milan Kučan, el president que va proclamar la independència d’Eslovènia. Deixa diversos consells pels catalans i el procés d’independència: ‘Els catalans heu d’explicar per què la independència ha de ser ara’.

També us recomanem l’entrevista a Marina Espasa, la comissària de Barcelona Ciutat de la Literatura per la Unesco: ‘Els creadors són la baula més feble de la cadena literària’.

I per últim, no passeu per alt el nou capítol de la sèrie ‘La trama espanyola de la corrupció a Guinea’, de Xavier Montanyà: Obiang i el Borbó, misteris d’una relació

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]