Les perles d’avui

Irene Rigau, ovacionada. Irene Rigau, diputada de Junts pel Sí i ex-consellera d’Ensenyament, ha estat rebuda al ple del parlament amb aplaudiments dels diputats independentistes. Rigau ha decidit d’assistir a la sessió plenària de la tarda, ara que ja s’han acabat les declaracions del judici del 9-N. Ací teniu el moment de la seva entrada a la cambra.

Diversos eurodiputats condemnen el judici del 9-N. Eurodiputats estrangers de tots els grans grups polítics del Parlament Europeu lamenten la judicialització del procés independentista i reclamen diàleg i una solució política al govern espanyol. En declaracions a l’ACN, Csaba Sógor, romanès del Partit Popular Europeu; Ana Gomes, socialdemòcrata portuguesa; Ivan Jakovcic, liberal de Croàcia; Mark Demesmaeker, flamenc del grup conservador i reformista europeu; Ska Keller, alemanya dels Verds; i Marisa Matias, portuguesa de l’Esquerra Unitària, adverteixen que el judici pel 9-N pot ser contraproduent i demanen una solució negociada. ‘És una situació molt trista’, lamenta Sógor, del mateix grup parlamentari que el PP espanyol. Ací en teniu el vídeo:

Una volta al món virtual que passa per Barcelona. Matteo Archondis, un usuari de YouTube Ideando, és estudiant de disseny gràfic i ha compilat 3.305 captures de Google Maps per a construir un volta al món virtual. Durant dies, va muntar totes les captures de pantalla per aconseguir una bona transició entre l’una i l’altra i editar aquest recorregut hyperlapse per tot el món. Dos minuts i mig de vídeo en què podem recórrer llocs com ara París, Roma, Londres, Nova York, Venècia i Barcelona, on es destaquen la Sagrada Família i l’Eixample. Ho podeu veure a continuació:

Les notícies del dia

Penúltim dia de judici. El judici contra el 9-N que ha fet seure al banc dels acusats a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau quedarà demà vist per a sentència. Avui s’han pogut escoltar els últims testimonis convocats per les parts i dos agents de la Guàrdia Civil que han exposat el seu informe pericial en matèria informàtica. En acabar, el fiscal ha confirmat que manté la petició de la pena de deu anys d’inhabilitació i una multa de 36.000 euros per a Artur Mas i nou anys d’inhabilitació i multa de 30.000 euros per a Joana Ortega i Irene Rigau. Podeu llegir tota la informació de la jornada d’avui ací.

L’estat embarga 246.000 euros a l’ANC. L’Audiència espanyola ha executat la sanció que va imposar a l’Assemblea Nacional Catalana, que avui mateix ha comprovat com li havien embargat 246.559 euros. Ho ha anunciat el president de l’entitat, Jordi Sànchez, a Twitter. Teniu tota la informació ací.

Un jutjat admet a tràmit la denúncia d’un particular contra Santiago Vidal. El Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona ha rebut, per repartiment, la denúncia que un particular va presentar contra l’ex-jutge i ex-senador Santiago Vidal per haver dit que el Govern ha obtingut les dades fiscals de tots els catalans de manera il·legal. El magistrat ha admès a tràmit la denúncia i ha obert diligències prèvies per un presumpte delicte de revelació de secrets i delicte informàtic. Llegiu-ho ací.

La denúncia de Josep Vicent Boira. El secretari valencià d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, ha explicat en un contundent fil de piulets que el govern espanyol destina fons del corredor mediterrani a potenciar el corredor central a través de Madrid. Boira ha explicat a VilaWeb que les obres que connecten les estacions d’Atocha i Chamartín formen part d’una infrastructura més àmplia que té per objectiu connectar el nord i el sud de la península i que es paguen amb un fons europeu que s’havia de destinar al corredor mediterrani, que va des d’Algesires fins a la frontera amb l’estat francès pel litoral. Ho podeu llegir ací.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb hem publicat aquesta entrevista a l’escriptor i analista Valentí Puig que deixa un titular contundent: ‘Puigdemont és un aficionat’.

També us recomanem aquesta crònica de Montse Serra sobre la presentació del llibre ‘Miró i els poetes catalans’, de Vicenç Altaió.

I per últim, no passeu per alt l’opinió de Roger Cassany sobre les sueques (o Les Sueques) i el relat de Pere Cardús sobre la Luisa.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]