Les perles d’avui

Un ball impressionant. El fotògraf francès Maxime Briola va enregistrar el mes de gener passat als Aiguamolls de l’Empordà unes imatges impressionants de milers d’estornells ballant al cel mentre els rondava un falcó pelegrí, que va cercar, sense èxit, una presa. El muntatge d’aquelles imatges, amb un acompanyament musical, ha tingut en pocs dies molts milers de visites a Facebook. Vegeu-ne el resultat:

El crit del portaveu del parlament britànic. Diputats de l’SNP han encès el portaveu del parlament britànic quan han cantat l’himne de la UE com a protesta pel Brexit. Lindsay Lohan, portaveu i membre del partit Laborista, ha demanat ordre tranquil·lament i, de cop, ha fet un crit contundent. Ho podeu veure ací.

Les notícies del dia

Judici vist per sentència. Acaben els cinc dies de judici a Mas, Ortega i Rigau. Avui, les parts han presentat els seus informes. D’una banda, el fiscal ha presentat el seu informe acusatori en un sorprenent al·legat polític: ‘Aquest judici també és democràcia‘. Per part de la defensa, s’ha demanat l’absolució dels encausats sense negar que el govern volia donar veu a la voluntat popular. L’advocat d’Irene Rigau ha estat l’últim en intervenir amb un començament poc habitual: ‘Aquest és l’informe més emotiu i alhora més trist de la meva carrera’. Podeu llegir-ne la crònica de Pere Cardús ací. Els tres encausats han tingut un últim torn de paraula. Us deixem la darrera intervenció d’Artur Mas: ‘No sóm aquí per haver desobeït, sinó per l’èxit del 9-N‘.

Un cop acabat el judici, Mas, Ortega i Rigau s’han dirigit al Palau de la Generalitat on han estat rebuts pel president, Carles Puigdemont. En compareixença de premsa, Puigdemont ha volgut agraïr als tres encausats no haver renunciat al seu compromís de ser fidels al poble de Catalunya. A continuació, Artur Mas ha fet una breu intervenció que podeu llegir ací.

Polèmica pel corredor mediterrani. El govern valencià s’ha mostrat indignat amb la desviació de fons del corredor Mediterrani a Madrid. Josep Vicent Boira, secretari valencià d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, va denunciar ahir a través de Twitter i a VilaWeb que la connexió entre Atocha i Chamartín es paga amb fons que s’haurien de destinar al tram ‘catalanovalencià’, pel litoral.

Ahir l’ANC, avui Òmnium. Nou cop de l’estat espanyol a les entitats independentistes. Si ahir l’ACN fou embargada per la ‘gigaenquesta’, avui ha estat el torn d’Òmnium, que ha rebut l’avís d’embargament de 240.000 europs per la multa imposada per l’Agència de Proteccó de Dades espanyoles. Ho podeu llegir ací.

Primera sentència del cas Gürtel. El Tribunal Superior de Justícia de València ha condemnat a nou anys de presó Milagrosa Martínez, ex-presidenta de les Corts i ex-consellera de Turisme, per haver falsejat contractes de la Fira de Turisme (Fitur) en favor de la trama Gürtel. És la primera sentència del complex entramat corrupte. Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, més conegut per el Bigotes, han estat condemnats a tretze anys cadascun. Teniu tota la informació ací.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb hem publicat aquesta entrevista al poeta i pensador Lluís Solà, que publica el libre ‘Llibertat i sentit’: ‘El poder ha fet tant com ha pogut per tenir la paraula llibertat a les seves mans’.

També us recomanem aquest article en profunditat sobre com es reparteixen ‘pablistes’ i ‘errejonistes’ els Països Catalans. Aquest cap de setmana, Podem fa un congrés -Vistalegre II- que es preveu comvuls.

I per últim, us recomanem aquesta opinió de Tina Vallès sobre la música i Schubert.

