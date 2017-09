Les perles d’avui

L’espectacular resum de la Diada del Sí del diari francès Le Figaro. La multitudinària manifestació independentista ha deixat moltes imatges històriques. Ja és un clàssic, després de sis anys consecutius, que cada onze de setembre tingui lloc una contundent demostració de força de la massa social independentisme, vehiculada sobretot per l’ANC i Òmnium. Tampoc no és nou que mitjans d’arreu del món se’n facin ressò. Aquest cop, però, el rotatiu francès Le Figaro ha anat més enllà amb un muntatge espectacular de sis minuts a partir d’imatges dels manifestants que ahir van omplir els carrers del centre de Barcelona. Ho podeu veure ací.

Cleries a Rajoy: ‘Quan convé seguem cadenes, bon cop de falç’. El senador del PDECat Josep Lluís Cleries ha interpel·lat avui a Mariano Rajoy a la sessió de control al govern espanyol al senat. L’ha acusat de provocar la crisi institucional més greu de la història espanyol amb la seva actitud contrària a dialogar un referèndum d’autodeterminació. Cleries ha dit a Rajoy que el seu govern no ofereix garanties democràtiques i que l’1-O no és cap delicte: ‘Com poden perseguir penalment el que no és un delicte? Cap llei espanyola, europea o internacional consideren un delicte convocar un referèndum.’ En aquest sentit, ha afirmat que la llei no pot anar en contra de la democràcia i impedir que la ciutadania decideixi. Ho podeu veure ací.

Les notícies del dia

El batlle de Terrassa (PSC) acorda els punts de votació amb el govern i accepta la llei del referèndum. El batlle socialista de Terrassa, Jordi Ballart, ha acordat els punts de votació del referèndum amb el govern i ha acceptat la legalitat catalana. En una publicació al seu perfil de Facebook, ha explicat que s’havia reunit amb dos consellers de la Generalitat abans no s’aprovés la llei del referèndum i que van pactar els col·legis electorals, ‘de titularitat de la Generalitat i d’altres’. Ballart insisteix a dir que l’organitzador del referèndum és la Generalitat, que no hi haurà risc per a cap funcionari i, a més, posa la policia local a disposició per a garantir l’ordre públic i la normalitat en el funcionament de la ciutat. Ballart no revela si votarà, però referma que creu en la democràcia participativa com a única garantia de la sobirania dels ciutadans. Ho podeu veure ací.

Un jutge prohibeix l’acte de diumenge a Madrid a favor del referèndum a Catalunya. El jutge Yusty Bastarreche ha prohibit l’autorització de l’acte a favor del referèndum sobre la independència de Catalunya que havia convocat a Madrid diumenge vinent al migdia el col·lectiu Madrilenys pel Dret de Decidir. L’ajuntament, governat per Manuela Carmena, havia cedit el centre cultural Matadero perquè s’hi pogués fer aquest acte. Ho podeu veure ací.

Colau anuncia que anirà a votar al referèndum. La batllessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que anirà a votar al referèndum del primer d’octubre. En declaracions a eldiario.es, Colau ha dit: ‘La meva predisposició és fer-ho, tot i que d’aquí a l’1-O poden passar moltes coses.’ La batllessa ha insistit que el president espanyol, Mariano Rajoy, és el principal responsable de la situació a Catalunya. També ha explicat que intentarà garantir que tots els barcelonins puguin votar l’1 d’octubre, malgrat que encara no ha confirmat que l’ajuntament cedeixi espais municipals. Ho podeu veure ací.

El govern espanyol es querella a tort i a dret l’endemà de la Diada. La resposta del govern espanyol a la mobilització multitudinària independentista de la Diada no ha trigat ni vint-i-quatre hores a arribar. La fiscalia, per mitjà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i la delegació del govern espanyol a Catalunya, ha advertit més de mil càrrecs públics catalans. El govern ha rebut les notificacions judicials avui al migdia. La querella de la fiscalia inclou delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics pels quals es podrien demanar penes de presó. Ho podeu veure ací.

À Punt posarà en marxa la nova ràdio pública valenciana abans d’acabar l’any. S’acosta l’estrena de les noves ràdio i televisió valencianes: À Punt. Segons que ha explicat la directora general, Empar Marco, abans d’acabar l’any ja veuran la llum la ràdio i el lloc web d’À Punt. A més, Marco també ha anunciat que, ‘si no hi ha imponderables’, la nova televisió pública es posarà en marxa el primer semestre del 2018. Al començament, al lloc web s’hi podran trobar sobretot continguts infantils. D’altra banda, la ràdio arrencarà amb poques hores d’emissió entre les quals destacarà un magazín en què es tractaran qüestions vinculades a la cultura, la societat o la música. Ho podeu veure ací.

La fiscalia demana a la policia espanyola, la Guàrdia Civil i els Mossos que retirin les urnes per a impedir el referèndum. La Fiscalia Superior de Catalunya s’ha reunit avui amb el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, el cap de la policia espanyola a Catalunya, Sebastián Trapote, i el general en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, per a demanar-los que facin el possible per a evitar que es faci el referèndum de l’1 d’octubre. Ho podeu veure ací.

El TSJC amenaça el director de TV3, Vicent Sanchis. El director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis, ha rebut la notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què se li demanava, entre més coses, que no comencés, tramités o fes córrer cap acord o actuació que pogués permetre la preparació del referèndum. Tot i haver rebut aquest avís, TV3 ha continuat emetent l’anunci del referèndum del primer d’octubre. Ho podeu veure ací.



Les recomanacions d’avui

Avui us recomanem l’article ‘El carrer blinda el referèndum‘ amb els vídeos dels moments més importants de la Diada del Sí.

També podeu llegir la crònica de Pere Cardús sobre la manifestació independentista de la Diada. Duu per títol ‘La Diada de la confiança: ‘No ens poden aturar”.

