Les perles

Albano Dante Fachin, escridassat. El dirigent de Podem, Albano Dante Fachin, ha estat escridassat en un acte a Sant Feliu de Llobregat on també era present el secretari general espanyol de la formació, Pablo Iglesias. Fachin ha rebut crits i xiulets quan ha defensat la creació d’un nou partit en el qual hi participaran forces d’esquerra com ICV, EUiA o la Barcelona en Comú d’Ada Colau. En la seva intervenció, Fachin ha dit que Podem Catalunya tenia una ‘oportunitat històrica de construir una eina que faci front a aquest moment històric complex’ que viu el país, en al·lusió al nou partit. Aquesta intervenció no ha agradat i, després de ser escridassat, alguns militants han contestat amb crits de ‘Som Podem!’

Un eurodiputat del PP alliçona Bonig sobre la unitat de llengua. El PP valencià va presentar dimecres a les Corts una proposició perquè el govern de Ximo Puig defensés que el valencià és un ‘idioma diferent i autònom de qualsevol altra llengua i, en concret, del català’. La proposició ha generat molta polèmica i l’eurodiputat del PP Santiago Fisas s’hi ha pronunciat. En un piulet dirigit a la líder del PP valencià, Isabel Bonig, el polític català afirma: ‘El valencià i el català són la mateixa llengua. En política no s’hi val tot’.

Ací podeu veure el piulet:

L”operació cúter substitueix l”operació precinte’. Poc després d’haver començat l’anomenada ‘operació precinte’, batejada així pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per a explicar la intenció del govern espanyol de precintar col·legis electorals per impedir el referèndum, ja hi ha una resposta en forma de vídeo viral. Es tracta de l”operació cúter’: l’explica en pocs segons i de manera molt gràfica l’home que apareix en aquest vídeo, que ha fet fortuna a la xarxa. Fins i tot l’ha compartit la secretària general d’ERC, Marta Rovira.

Poques hores després de l'#OperacióPrecinte… surt l'#OperacióCúter! Mireu els passos bàsics per a defensar una democràcia! 📩📩😂😂 pic.twitter.com/1dCSopXyOo — Marta Rovira Vergés (@martarovira) February 3, 2017

Les notícies del dia

El judici sobre el 9-N, al Financial Times. ‘El judici sobre el referèndum no vinculant pot ser contraproduent per a Madrid’, diu avui el diari Financial Times. L’article, publicat tres dies abans de començar el judici a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, inclou declaracions de l’ex-president de la Generalitat. El periodista Tobias Buck, que és qui signa l’article, diu: ‘Mas creu que el significat del seu judici va més enllà del tribunal de Barcelona. Ofereix al moviment independentista català una oportunitat de galvanitzar l’opinió pública, i espera el seu dia al tribunal amb delit.’ Llegiu la notícia complet ací.

Els ex-alts càrrecs de CDC, en llibertat. Els ex-alts càrrecs de CDC detinguts dijous en l’operació Pika, que investiga el presumpte finançament irregular del partit, han quedat en llibertat després d’haver passat la nit al calabós de la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona i sense haver declarat al jutge. El primer de ser alliberat ha estat l’ex-coordinador de règim intern de CDC, Francesc Sánchez, que ha sortit a les dues del migdia. A la tarda han quedat en llibertat l’antic tresorer de la formació, AndreuViloca, i els empresaris Josep Maria Bassols, directiu de la constructora Oproler, i Fèlix Pasquina. Finalment, la Guàrdia Civil ha deixat en llibertat l’ex-tinent de batlle de Barcelona de CDC Antoni Vives i l’ex-director general d’Infrastructures, Josep Antoni Rosell. Llegiu la notícia complet ací.

Pilar Rahola, premi Ramon Llull. D’uns anys ençà, el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes, que publica l’editorial Planeta, es destaca per premiar autors que tenen una dimensió mediàtica. D’aquesta manera, l’any passat el va guanyar el periodista Víctor Amela i abans que ell el també periodista Xavier Bosch. La línia és marcada, doncs, i enguany el premi ha recaigut en una altra periodista mediàtica i polemista, Pilar Rahola. La seva trajectòria com a escriptora és breu, compta amb dos llibres publicats amb anterioritat: Mariona (2014) i El carrer de l’embut (2013). Amb tot, Mariona és un dels llibres més venuts dels darrers anys. De manera que al Premi Ramon Llull li va molt bé una autora mediàtica que, a més, amb el llibre guanyador continua la nissaga familiar del llibre anterior. L’estratègia permet a Planeta mirar d’assegurar-se que recuperarà els 60.000 euros de dotació del premi. Llegiu la crònica completa de l’acte en el següent enllaç.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb hem publicat una entrevista a un dels fundadors de Ciutadans i membre del consell editorial del diari El País, Francesc de Carreras, qui no dubta que el govern espanyol prendrà mesures extraordinàries en els pròxims mesos.

