Les perles d’avui

L’autor de la fotografia de portada de La Razón fa miques l’intent de manipulació del diari. El diari La Razón acusa avui a la portada el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la batllessa de Barcelona, Ada Colau, d’assignar a la manifestació de dissabte ‘llocs estratègics als rebentadors de l’ANC’. El titular va acompanyat d’una fotografia en què es veu una part del passeig de Gràcia on alguns manifestants porten estelades. ‘A la imatge es veu clarament que el bloc independentista ocupa el lloc adequat per a llançar els seus missatges contra el rei i contra el govern [espanyol]’, diu el subtítol. Aquesta portada és el darrer atac contra el procés independentista de part de la premsa de Madrid, aprofitant els atemptats de Barcelona i Cambrils. De totes maneres, La Razón ha topat a Twitter amb una explicació que desmunta aquesta pretesa teoria. El fotògraf de l’agència EFE que va captar la imatge, Alberto Estévez, ha escrit: ‘Companys de La Razón, em sap greu corregir-vos, però la foto de la portada d’avui no és la correcta per a il·lustrar les vostres tesis.’ Ho podeu veure ací.

Així explica el programa ‘InfoK’ els atemptats de Barcelona i Cambrils als infants. El programa ‘InfoK’, l’informatiu de Televisió de Catalunya per a infants, va emetre ahir un especial sobre els atemptats de Barcelona i Cambril titulat ‘Junts contra la por’. A l’espai s’intentaven respondre les preguntes i inquietuds que els atacs han suscitat entre els més joves. Per això, els infants van poder interpel·lar directament el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, i l’expert en gihadisme Jofre Montoto. Ací podeu veure el programa íntegre.

Les notícies del dia

La llei fundacional de la república catalana: què passarà l’endemà de l’1-O? La llei de transitorietat serà la norma que regirà l’ordenament jurídic de la república catalana en el cas que guanyi el sí en el referèndum de l’1-O. Com han anunciat Junts pel Sí i la CUP, serà aprovada abans del referèndum perquè els ciutadans puguin saber les conseqüències de la victòria del sí. És una llei molt moderada que pretén fer una transició suau cap a la independència. És per aquest motiu que una gran part de la nova legalitat manté l’articulat de l’estatut i de la constitució espanyola. Tot aquest text legal té un caràcter provisional, perquè si guanya el sí començarà un procés que haurà de definir la constitució catalana. Ho podeu veure ací.

Ja hi ha 150.000 inscrits en la manifestació independentista de la Diada. El president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha anunciat al programa ‘L’illa de Robinson’, del Punt Avui TV, que ja s’havien inscrit més de cent cinquanta mil persones en l’acte que les entitats sobiranistes han convocat a Barcelona per a la Diada de l’Onze de Setembre. El còmput anterior era de cinquanta mil. Aquesta dada supera notablement el ritme d’inscripcions de fa un any. Per aquestes dates, fa un any, hi havia cent mil inscrits. Ho podeu veure ací.

JxSí, CSQP i CUP conclouen que l’estat va fer guerra bruta contra polítics independentistes. Els grups parlamentaris de JxSí, CSQP i la CUP conclouen que l’anomenada ‘operació Catalunya’ va ser una guerra bruta organitzada des del Ministeri d’Interior espanyol i amb la col·laboració de diversos organismes de l’estat per tal de perseguir deliberadament polítics independentistes catalans, desprestigiar-los i modificar el comportament electoral dels ciutadans. Tots tres grups demanen que s’investigui més a fons aquest ‘GAL mediàtic’, policíac i judicial i es demanin responsabilitats polítiques al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, la vice-presidenta Soraya Sáenz de Santamaría i més alts càrrecs.

Inundacions sense precedents a Houston. La frase llegendària ‘Houston, tenim un problema’ ha pres un nou sentit darrerament, a mesura que la pluja associada a l’ex-huracà Harvey ha convertit la ciutat texana en un autèntic riu. La gran majoria dels carrers hi són completament inundats, fins a altures mai vistes. De moment hi ha sis morts documentats, però sembla que n’hi haurà molts més. Ho podeu veure ací.

Així ha desmuntat Trapero les difamacions de la premsa espanyola contra els Mossos. El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha criticat el qüestionament permanent de què és objecte la policia catalana per part dels mitjans espanyols una vegada desarticulat el grup que va atemptar a Barcelona i a Cambrils. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha desmentit algunes informacions i ha dit: ‘Uns posen flors als Mossos i uns altres els llencen merda. Per sort, la policia que jo dirigeixo cada vegada és més a prop de la gent.’ I ha desmuntat, un per un, els atacs rebuts. Ho podeu veure ací.

Les recomanacions d’avui

Avui us recomanem l’Opinió Contundent d’Amadeu Carbó que duu per títol ‘Nosaltres i els altres…‘. ‘És aquella ignorància que fa aflorar expressions com ara “és que no s’integren”, quan realment volem dir “és que no renuncien a la seva identitat o a la seva fe”, són resistents a l’assimilació, és a dir, a allò de “jo hi guanyo, tu hi perds”‘, hi explica.

També us recomanem l’Opinió Contundent del regidor d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona Alfred Bosch. Es titula ‘Pau a la Rambla‘ i diu que ‘fer que la Rambla sigui el millor passeig del món’ podria ser el millor homenatge a les víctimes.

Finalment, també podeu llegir l’entrevista de Pere Cardús a la presentadora del programa ‘InfoK’, Laia Servera, i l’entrevista d’Esperança Camps al president de la Fundació Pro-Ave, Federico Félix.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]