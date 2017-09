Les perles d’avui

La Sagrada Família, escenari del nou film de Mazinger Z. Ja és ben sabut que la Sagrada Família i la ciutat de Barcelona són una icona arreu del món. Ara en tenim una altra prova. El nou film del conegut superheroi japonès Mazinger Z veurà la llum ben aviat i un dels escenaris de la història serà el temple d’Antoni Gaudí. A més de la Sagrada Família, al vídeo també hi apareix la Torre de Pisa. Ho podeu veure ací.

Un diputat del PP acusa els Mossos de no haver fet res per impedir els setze morts dels atemptats. Un diputat del PP al congrés espanyol ha acusat els Mossos d’Esquadra de no haver fet res per impedir setze morts i cent ferits arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Després de dies de polèmica sobre la informació publicada per El Periódico en relació a un suposat avís de la CIA que apuntava La Rambla com a objectiu dels gihadistes, Eloy Suárez Lamata ha criticat que s’entrgui la medalla d’honor a la policia catalana. ‘És per no haver fet res per impedir setze morts i cent ferits?’, s’ha preguntat en un piulet a Twitter. Ho podeu veure ací.

Les notícies del dia

El Consell aprova un decret llei de plurilingüisme per als alumnes de tres anys. El Consell ha aprovat avui un decret llei de plurilingüisme exclusiu per a aquest curs escolar que assegurarà la ‘total normalitat’ del començament de curs per a les famílies amb nens de tres anys. Així mateix, també s’aplicarà a les aules experimentals de dos anys, a les quals s’ofertaran tres programes lingüístics que responen a la tria del centre i a la distribució curricular de les famílies. Ho podeu veure ací.

Un informe acadèmic assegura que la legislació de la UE avala el dret d’autodeterminació de Catalunya. Un informe acadèmic encarregat pel govern assegura que la legislació de la Unió Europea (UE) i el dret internacional avalen el dret d’autodeterminació, i també destaca que el govern té legitimitat per a aplicar la llei de transitorietat després de l’1-O en cas de victòria del sí. A més, assegura que la llei del referèndum compleix els requisits legals internacionals. Ho podeu veure ací.

El Sindicat dels Mossos d’Esquadra pren posició al costat de Trapero i del govern. El Sindicat dels Mossos d’Esquadra (SME) s’ha manifestat a favor del major del cos, Josep Lluís Trapero, i del govern en la polèmica en relació amb el presumpte avís de la CIA sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils. En un comunicat, ha demanat que no es facin debats polítics sobre aquest cas i ha assegurat que creu la versió de Trapero i del conseller d’Interior, Joaquim Forn. Ho podeu veure ací.

Una sèrie de ciberatacs deixa fora de funcionament LexNet en el primer dia de represa de l’activitat judicial. El sistema d’Internet proporcionat per Telefònica, LexNet, la xarxa a través de la qual es fan les comunicacions judicials a l’estat espanyol, ha tornat a tenir problemes de funcionament avui, en el dia de represa de l’activitat judicial. Segons el Ministeri de Justícia espanyol, una sèrie d’atacs cibernètics, entre les onze del matí i les tres de la tarda, han afectat temporalment l’accés al sistema dels usuaris. No obstant això, el ministeri públic espanyol, ha assegurat, en un comunicat, que els problemes d’accés ‘no han afectat els usuaris d’òrgans judicials, ni les forces i cossos de seguretat de l’estat, ni hospitals, que han pogut treballar amb normalitat, amb el suport de les mateixes xarxes internes’. Ho podeu veure ací.

Madrid acollirà diumenge un acte en defensa del dret de decidir. Sota el lema ‘A Madrid, pel dret de decidir’, la plataforma Madrileñ@s por el derecho a decidir ha convocat per aquest diumenge un acte a favor del dret dels catalans a decidir democràticament sobre el seu futur polític. Els organitzadors pretenen, concretament, que serveix per defensar el referèndum d’independència del primer d’octubre. Ho podeu veure ací.

Les recomanacions d’avui

Avui us recomanem l’article de Pere Cardús titulat ‘A un mes del referèndum: el camí que cal recórrer, setmana a setmana‘. Detalla quins són els esdeveniments més importants que han de tenir lloc fins a la votació de l’1 d’octubre.

També us recomanem el Mail Obert de Tina Vallès. Duu per títol ‘Història de les meves butxaques’.

