Les perles

El fotoperiodista convertit en espia. El fotoperiodista Juan Carlos Mohr va anar a cobrir dissabte la manifestació feixista a Madrid en suport als ultres condemnats per haver assaltat el centre Blanquerna durant la diada de l’Onze de Setembre del 2013. I va acabar essent víctima d’una història rocambolesca, en què els feixistes, primer, i la policia i el diari ABC i Periodista Digital, després, el van assenyalar i el van presentar com un suposat ‘mosso d’esquadra espia’. Continueu llegint l’article ací.

Me acaba de identificar la policia " porq la gente organizadora quiere saber quien soy" eso me dicen !!! pic.twitter.com/CBEfScG7sR — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) January 28, 2017

‘La via basca’, una conversa entre Arnaldo Otegi i David Fernàndez. Quina és la situació actual del nacionalisme basc? Què ha passat després del Pla Ibarretxe? És possible la unió entre la dreta i l’esquerra indepedentista? El líder de l’esquerra abertzale, Arnaldo Otegi, va intentar de desgranar tots aquests interrogants en una xerrada feta a l’Ateneu Barcelonès divendres i que va estar conduïda per l’ex-diputat de la CUP David Fernàndez.

El funcionari ‘fantasma’. La Diputació de València ha obert expedient informatiu per a esbrinar si un funcionari que té el càrrec de cap d’una unitat bibliogràfica fa deu anys que cobra sense anar-hi a treballar, segons que han confirmat a Europa Press fonts de la institució. Aquest funcionari és Carles Recio, una figura històrica del blaverisme valencià.

Avui el diari El Mundo ha publicat que Recio, que va ser nomenat el 2006, va cada dia al seu lloc de feina a les 7.30, fitxa amb la seua empremta dactilar a l’entrada i torna a eixir-ne. Hi torna entre les 15.30 i les 16.00 i repeteix l’operació. Continueu llegint l’article ací.

Les notícies del dia

L’article de Carme Forcadell al New York Times. ‘En un parlament democràtic es poden debatre els interessos dels ciutadans? Això és el que hi ha en joc a Catalunya.’ Així comença l’article de Carme Forcadell que publica avui el New York Times, titulat ‘Defensant la llibertat a Catalunya’. L’article explica les ingerències de la justícia espanyola en la vida política del Principat: ‘Això que passa a Catalunya és un assalt judicial d’Espanya a la democràcia i a la llibertat d’expressió. Un assalt que també viola el principi de separació de poders’, diu Forcadell. Podeu llegir la traducció al català de l’article íntegre ací.

Criden l’atenció a González Pons (PP) a l’Eurocambra per l’actitud amb Escòcia i Gibraltar. El portaveu del PP al parlament europeu ha hagut de veure com li cridaven l’atenció des de les files mateixes del grup del PPE per la seva actitud en un debat a l’Eurocambra sobre Escòcia i Gibraltar després del Brèxit. El comitè d’Afers Constitucionals ha escoltat la ministra escocesa d’Afers Europeus, Fiona Hyslop, i el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo. L’una forma part d’un govern amb un projecte independentista per a sortir del Regne Unit; i l’altre, per a romandre-hi. I ni una cosa ni l’altra agraden a González Pons, per raons diferents. Això l’ha fet entrar en contradicció i adoptar un to que no ha agradat als altres eurodiputats. Vegeu-ho en aquesta crònica de l’ACN des de Brussel·les.

Arxivada la causa contra sis regidors de Badalona per haver obert el 12 d’octubre. El titular del jutjat d’instrucció 4 de Badalona ha arxivat la causa contra sis regidors del municipi per un delicte de desobediència de funcionari públic per haver obert l’edifici municipal durant el dia de la hispanitat, el 12 d’octubre. El magistrat emmarca els fets en el ‘clima polític’ actual i, de fet, considera que l’acció del regidor José Téllez, estripant la interlocutòria judicial que prohibia obrir l’Ajuntament, va ser una ‘performance’ que des del punt de vista jurídic és ‘irrellevant’ i que queda emparada per la llibertat d’expressió.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]