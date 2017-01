Les perles del dia

Rufián critica el cas Iak-42. Gabriel Rufián, diputat d’ERC al congrés espanyol, ha fet una intervenció contundent a la comissió del Iak-42 davant la ministra de Defensa espanyola, María Dolores de Cospedal. Us en deixem el vídeo.

Piccadilly Circus s’apaga. L’emblemàtica plaça Piccadilly Circus, a Londres, s’ha apagat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. N’és el motiu que els set cartells lluminosos s’han de substituir per una pantalla gegant. En la nova pantalla s’hi podrà incloure molta més informació: el temps, l’estat del trànsit, els resultats esportius i vídeos en directe. També hi apareixeran anuncis, com fins ara. A la tardor, Piccadilly es tornarà a il·luminar.

Les notícies del dia

El recordatori de Puigdemont a Rajoy. El president Puigdemont ha enviat una carta a Mariano Rajoy per a recordar-li que demà no anirà a la conferència de presidents autonòmics. La podeu llegir ací.

El contundent final de discurs de Puigdemont al Romea. El president de la Generalitat ha fet avui una conferència al Teatre Romea de Barcelona. Us deixem el vídeo del final de la seva intervenció: ‘El 2017 és l’any’. També hi podeu veure la conferència íntegra.

La confirmació de Bárcenas. L’ex-tresorer del PP Luis Bárcenas ha assegurat avui tres vegades que el PP disposava d’una ‘comptabilitat extracomptable’. Segons que ha explicat, uns quants empresaris lliuraven donatius, sempre per mitjà de Lapuerta, i hom els deixava clar que aquests lliuraments de diners no tindrien cap contrapartida. Llegiu-ne la informació ací.

L’amenaça d’Alfonso Dastis. El ministre d’Afers Estrangers espanyol, Alfonso Dastis, ha dit que plantaria cara a qualsevol intent de justificar el referèndum català a Brussel·les. Es referia a la conferència que faran el dia 24 al Parlament Europeu el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vice-president, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva. Llegiu aquesta notícia ací.

Els ultres que van assaltar el centre Blanquerna, a la presó. El Tribunal Suprem espanyol ha apujat la pena de presó que havia imposat l’Audiència de Madrid als catorze assaltants del centre cultural Blanquerna, a Madrid, l’Onze de Setembre del 2013.

Setmana clau per al pressupost. La CUP ha facilitat avui la tramitació del pressupost del Departament d’Economia. Junts pel Sí i la CUP han votat junts contra les esmenes a la totalitat que havien presentat el PSC, PP, Ciutadans i CSQP. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha vinculat l’aprovació del conjunt del pressupost de la Generalitat per al 2017 a ‘les ganes de fer’ del govern.

Les recomanacions

Nou acte a l’espai VilaWeb. Us recordem que dimecres a les set del vespre el regidor de la CUP a Girona Lluc Salellas presentarà els seus dos llibres a l’Espai VilaWeb. L’acte és obert a tothom.

Avui us recomanem l’article de Pere Cardús sobre els Mossos per la Independència. Expliquen com encaren els mesos vinents, les detencions, la desobediència, el moment zero i l’exèrcit. ‘Simplement haurem d’obeir el nou marc legal català’.

Tampoc no podeu passar per alt l’entrevista que Sebastià Benassar ha fet a l’escriptor Antoni Vidal Ferrando: ‘Sembla que qui no viu a Barcelona no juga determinades lligues’.

