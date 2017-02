Les perles d’avui

La defensa de Mas. El judici a Mas, Ortega i Rigau marcarà la setmana. Avui l’ex-president de la Generalitat s’ha defensat davant el tribunal i s’ha declarat el responsable polític de la votació del 9-N. Ací podeu veure la declaració íntegra d’un judici inèdit en democràcia:

Les millors fotografies de la mobilització. Milers de persones han acompanyat els tres encausats des de la plaça de Sant Jaume fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els crits d’independència i els càntics a favor de la llibertat i de suport a Mas, Ortega i Rigau han estat constants. Ací us deixem un recull de les millors fotografies d’Albert Salamé i alguns vídeos d’aquest matí.

Una comparació polèmica. La tensió en el debat intern de Podem ha tingut un episodi sorprenent a València. El secretari general de Podem al País Valencià, Antonio Montiel, ha originat un gran enrenou després de dir en un acte de partit que calia corregir la ‘fórmula plebiscitària’ de la secretaria general , que permet de convocar a una assemblea els inscrits, ‘botant-se l’organització’. Montiel ha afegit: ‘Això ho feia Saddam Hussein i Franco, i ho han fet més personatges durant la història per justificar la idea que entre el líder carismàtic i el poble no hi ha res.’ En teniu la informació completa ací. I podeu veure’n el vídeo a continuació.

Poca ilusión se recupera comparando a tu Secretario General con Hitler. ¡Cuidado Íñigo que terminan llamándote populista los tuyos! pic.twitter.com/qEiJeYZAPg — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) February 6, 2017

Les notícies del dia

Un judici inèdit en democràcia. Avui ha començat el judici a Mas, Ortega i Rigau per haver permès la votació del 9-N. En aquesta primera jornada, han declarat els encausats i demà serà el torn pels testimonis de l’acusació. A VilaWeb hem fet un minut a minut de la mobilització i les declaracions d’aquest matí. A primera hora del matí, Carles Puigdemont ha fet una declaració institucional de suport als encausats. La podeu veure ací. Acte seguit, ha començat la caminada des de la plaça de Sant Jaume fins a la seu del TSJC. Andreu Barnils n’ha fet aquesta crònica. Una vegada a l’interior, el primer de parlar ha estat Artur Mas, que s’ha declarat l’únic responsable polític d’haver permès la votació. Pere Cardús ho ha explicat en aquesta crònica. Després de declarar, tots tres encausats han estat rebuts a la sortida del TSJC amb crits de ‘votarem!’ per part de la multitud que els esperava.

La declaració contundent d’Irene Rigau. L’ex-consellera d’Educació Irene Rigau també ha declarat i ha estat especialment contundent a l’hora de desmuntar la versió de l’única directora d’institut que es va oposar a la votació del 9-N. Podeu llegir aquesta informació i veure la declaració de Rigau ací.

La crida de Juristes Valencians. L’Associació de Juristes Valencians ha convidat el ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, que avui visitava València, per defensar el dret dels valencians a legislar en matèria civil. Aquest col·lectiu vol posar sobre la taula un problema que afecta la ciutadania i que encara no té solució: la inconstitucionalitat de l’estatut en matèria de dret civil. Llegiu tota la notícia ací.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb hem publicat aquesta entrevista a Josep Vicent Boira, el secretari d’Obres Públiques i Vertebració valencià. El titular és contundent: ‘Espanya té un problema amb l’ordenació del territori, però no pot resoldre’l per la porta del darrere’.

També us recomanem les opinions d’Oriol Izquierdo i de Xavier Diez, sobre el judici d’avui a Mas, Ortega i Rigau.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]