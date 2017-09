Les perles d’avui

‘Mambo’, el vídeo de la CUP que acomiada el procés i encara el referèndum amb optimisme. La CUP considera mort el procés i ja mira cap al procés constituent. Aquest és missatge que es desprèn del vídeo que ha publicat per encarar el referèndum, una vegada aprovades les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. Igual que en l’anunci que van fer per la campanya del 27-S, també produït per Metromuster, hi apareixen diputats i ex-diputats, com ara Quim Arrufat i David Fernàndez. Ho podeu veure ací.

‘Volen acollonir els catalans’. El portaveu d’ERC al congrés espanyol, Joan Tardà, ha intervingut avui al programa d’Al Rojo Vivo de la Sexta. Li han preguntat per l’economia catalana en cas d’independència i sobre els mals auguris que han manifestat alguns economistes com Gonzalo Bernardos. Tardà ha respost que la inversió estrangera continua creixent i que els mals auguris són part d’una estratègia per a acollonir els catalans perquè no votin l’1-O. ‘Crec que valoren molt poc la consciència dels catalans’, ha conclòs.

Les notícies del dia

La fiscalia espanyola es querella contra Puigdemont i tot el govern per la convocatòria de l’1-O. La fiscalia espanyola ha presentat una querella al TSJC contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tots els membres del govern per haver signat la convocatòria del referèndum del primer d’octubre. Aquest moviment judicial ja el va anunciar ahir el fiscal general de l’estat espanyol, José Manuel Maza. Ho podeu veure ací.

El govern espanyol demana que el TC interfereixi en la legalitat catalana i suspengui la llei fundacional. El consell de ministres espanyol ha recorregut al Tribunal Constitucional la llei de transitorietat i fundacional de la república catalana. Aquest pas era esperat d’ençà que l’executiu espanyol ja va recórrer a l’alt tribunal la llei del referèndum i el decret convocatòria. De fet, el referèndum, segons la legalitat espanyola, ja està suspès. Ho podeu veure ací.

Ja hi ha 360.000 inscrits en la manifestació independentista de la Diada. El president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha anunciat que ja s’havien inscrit més de 360.000 persones en l’acte que les entitats sobiranistes han convocat a Barcelona per a la diada de l’onze de setembre. ‘El passeig de Gràcia i el carrer Aragó tornaran a ser la demostració d’un clam inequívoc a favor de l’exercici del dret a l’autodeterminació’, ha dit Jordi Sànchez. El nombre d’inscripcions d’enguany és lleugerament superior que l’any passat, en què en aquestes dates hi havia 342.000 inscrits. També hi ha programats 1.800 autocars. Ho podeu veure ací.

Puigdemont participarà a la manifestació independentista de la Diada. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, parcticiparà a la manifestació independentista de l’Onze de Setembre. Aquesta comunicació arriba poques hores després de l’aprovació de la llei del referèndum i la llei fundacional de la república, i de la signatura del decret de convocatòria del primer d’octubre. Ho podeu veure ací.

El BOE assenyala un miler de càrrecs catalans, amb noms i cognoms, amenaçant-los pel referèndum. El butlletí de l’estat espanyol (BOE) publica avui l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional dels recursos del govern espanyol contra la llei del referèndum aprovada pel Parlament de Catalunya i el desenvolupament d’aquesta llei. De manera insòlita, el BOE publica desenes de noms d’alts càrrecs de la Generalitat, que són amenaçats de rebre conseqüències penals en cas que permetin el referèndum, en cas que no l’impedeixin o en cas que facin qualsevol acció que hi tingui a veure. Ho podeu veure ací.

La Guàrdia Civil s’endú una caixa, motxilles i maletins de la impremta de Constantí. Després de més de dues hores d’escorcoll, la Guàrdia Civil espanyola ha sortit de la impremta Indugraf Offset de Constantí (Tarragonès) amb una caixa, motxilles i algun maletí de l’empresa. Durant l’escorcoll han estat acompanyats en tot moment pel gerent i l’advocat de la impremta. Ho podeu veure ací.

Els catalans residents a l’estranger comencen a votar en el referèndum. Durant el dia d’ahir la Generalitat va activar el mecanisme perquè els catalans residents a l’estranger puguin exercir el dret de vot en el referèndum. Alguns ja han començat a votar i ho han fet saber a les xarxes. És el cas del científic Salvador Macip, que ha publicat una fotografia on mostra la butlleta del referèndum i la documentació corresponent. Ho podeu veure ací.

Parlon i Marín desobeeixen i no cediran espais electorals per al referèndum. La batllessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha respost la carta de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras que demana de disposar de tots els locals habituals per a fer la votació del referèndum del primer d’octubre. Parlon, invocant les resolucions del Tribunal Constitucional espanyol contra la llei del referèndum, ha dit que ‘els locals esmentats no poden ser posats a disposició per a la finalitat pretesa.’ Ho podeu veure ací.

Les recomanacions d’avui

Avui us recomanem l’entrevista de Núria Cadenes al president de les Corts Valencianes, Enric Morera. A l’entrevista, Morera assegura, entre altres coses, que ‘l’estat espanyol no és viable’.

