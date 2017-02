Les perles d’avui

La bufetada d’Evo Morales a Rajoy. Ahir Rajoy va parlar amb Donald Trump i es va oferir a fer d’interlocutor entre el president nord-americà i l’Amèrica Llatina i Europa. Aquest oferiment no ha deixat indiferent el president bolivià, Evo Morales, que en un piulet contundent ha deixat clar que el temps de les colònies ja ha passat.

Con todo el respeto que merece el Pdte. Rajoy, América Latina no requiere de interlocutores. Son tiempos distintos, son tiempos de soberanía pic.twitter.com/6Yw8T1K0WB — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 8, 2017

Europa es mofa de Trump. Diversos països europeus han fet vídeos satírics per a riure’s del president dels Estats Units. Els vídeos fan broma del lema amb què Trump ha arribat a la Casa Blanca, ‘Amèrica primer’. Els primers en començar van ser els Països Baixos. Deien: ‘Entenem que sigui Amèrica primer, però… ¿Podem dir els Països Baixos segons?’. El vídeo es va fer viral i més països s’hi van sumar. Els països presenten el seu país de manera satírica i critiquen els seus veïns amb els tòpics habituals. Ací en teniu un recull:

Una campanya peculiar. Dinamarca ha llançat una campanya per advertir els danesos dels perills del sol. Concretament, la campanya va dirigida als ciutadans de l’estat espanyol i els demana que ‘ajudin un danès al sol’. El missatge diu: ‘Els danesos estimem Espanya, però hi ha un problema: el sol perjudica la nostra pell i cada dia mor un danès per càncer de pell’. Podeu veure la campanya a continuació:

Les notícies del dia

Tercer dia de judici. Nova jornada de judici al 9-N. Avui ha estat el torn dels testimonis de la defensa i han desfilat pel jutjat Francesc Homs, Xavier Trias, Núria de Gispert o Carles Viver i Pi-Sunyer, entre d’altres. A VilaWeb us hem ofert les quatre cròniques d’avui. Ací les teniu per ordre:

Un nou judici a l’horitzó. Avui també s’ha conegut la data del judici a Francesc Homs per la seva participació al 9-N. El jutjarà el Tribunal Suprem espanyol perquè la seva condició de senador el converteix en aforat. Homs serà jutjat el dia 27 de febrer i s’enfronta a la inhabilitació.

Defensa contundent de Puigdemont. El president ha recordat que Mas, Ortega i Rigau són jutjats per haver estat ‘fidels un encàrrec del parlament i els ciutadans’. Per a ell, el judici és una ‘farsa’ i demostra que la democràcia a l’estat espanyol ‘ha anat emmalaltint’, perquè ‘no va fer net durant la transició’. I ha afegit: ‘Potser pensen que curaran la democràcia a cop d’amenaces’. ‘Això és pitjor’, ha conclòs. Podeu recuperar el discurs ací.

Les Corts defensen la unitat de la llengua. El ple de les Corts Valencianes ha refusat una proposició no de llei de tramitació especial d’urgència presentada pel grup del PP que pretenia que el govern valencià diferenciés entre ‘valencià’ i ‘català’ com si fossin dues llengües diferents. Josep Nadal, diputat de Compromís, ha fet una intervenció especialment contundent. ‘Es tracta de tornar quaranta anys arrere i tornar a dividir la societat valenciana en batalletes estèrils. Torna-li la trompa al xic’, ha criticat. Podeu veure’n la intervenció en aquest vídeo.

‘Operació Catalunya’. Eugenio Pino, l’ex-número dos de la policia espanyola, ha concedit una entrevista al diari El Mundo en la qual explica diverses confidències durant la seva etapa el cos policíaca. Una de les més destacades és que admet que la policia espanyola té confidents dins de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) que els passen informació. Per aquestes fonts, segons l’ex-cap operatiu, la policia espanyola sap com es finança l’organització i ‘que no paga hisenda’. En teniu tota la informació ací.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb us hem ofert en primícia la llista de les 34 sentències del Constitucional favorables a Catalunya que l’estat espanyol incompleix. Les podeu veure totes ací.

També hem publicat una entrevista al diputat de Compromís Josep Nadal: ‘El PP vol tornar a les velles baralles lingüístiques per a desviar l’atenció dels problemes reals’.

I per últim, us recomanem aquesta entrevista a la poetessa Dolors Miquel, premi de poesia Ausiàs March de Gandia.

