Les perles d’avui

Les imatges de l’abans i el després del Harvey al seu pas per Houston. La tempesta Harvey que afecta Houston (Texas) des de divendres ha deixat, de moment, vuit morts i més de trenta mil evacuats. Les inundacions que ha patit la ciutat són històriques i han deixat imatges esgarrifoses de carrers, avingudes i carreters completament inundades. Molts mitjans han reproduït fotografies que comparen l’abans i el després de la ciutat.

This view of Houston's I-45 on a normal day vs. right now helps to contextualize the magnitude of the flooding. pic.twitter.com/3vFCJKgrzQ — Matt McDermott (@mattmfm) August 27, 2017

Houston before and after Harvey. Donate $10 by texting REDCROSS to 90999 pic.twitter.com/A2dwUtVuqa — Pete (@p_duddy) August 29, 2017

Before and after pictures show the scale of the devastation in Houston pic.twitter.com/uqHA0Rd54h — Channel 4 News (@Channel4News) August 28, 2017

A remarkable amount of flooding in Houston. Here is a before and after of the I-160. pic.twitter.com/S9W5J3ZbFe — Ben Parsons (@Ben_Parsons__) August 27, 2017

Exèrcit, referèndum i el seu futur polític: el Facebook Live de Puigdemont. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, considera ‘absolutament indispensable’ que una Catalunya independent disposa d’un exèrcit. En una entrevista en què ha respost preguntes de ciutadans a través de Facebook Live, ha declarat: ’Som en un combat global, ho hem vist aquests dies, tristament, amb una amenaça molt greu, que és la del terrorisme gihadista. I cal fer un esforç, cal intel·ligència militar, i recursos per a encarar els atacs de les guerres modernes. Som un país exposat, que evidentment s’ha de poder defensar i ha de poder sindicar la seva voluntat de defensa amb altres.’ I demanat de ‘no tenir complexos’, perquè ‘Catalunya ha de poder tenir una política de defensa moderna, democràtica i sobretot molt homologable als esforços que fan les nacions aliades.’

Podeu veure ací totes les respostes de Puigdemont.

Netflix torna a burlar-se de Mariano Rajoy. A menys de vint-i-quatre hores que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, comparegui al congrés per a donar explicacions sobre el cas Gürtel, la plataforma Netflix ha tornat a atacar el mandatari popular i li ha recordat l’estreta relació que tenia amb Bárcenas, demostrada amb aquell famós missatge de text que deia: ‘Luis, sé fuerte‘. Avui el compte de Twitter de Netflix ha recuperat un piulet que el perfil de Rajoy va publicar el 2011 per contrarestar la publicació dels missatges que va compartir amb l’ex-tresorer del PP Luis Bárcenas. En aquella campanya, els populars van donar una volta al famós missatge per a convertir-lo en un ‘Rajoy és fort’. Ho podeu veure ací.

Les notícies del dia

Llei del referèndum. La mesa del Parlament de Catalunya no ha tractat la llei del referèndum i descarta, de moment, incloure la seva votació pel ple del 6 i 7 de setembre. Tot fa indicar que serà en aquest ple quan es voti, tal com ja ha afirmat públicament la CUP i que Junts pel Sí no ha desmentit. Llegiu ací tota la notícia.

El PSOE creu que s’han de retirar les urnes. La portaveu del PSOE al congrés espanyol, Margarita Robles, ha declarat avui que era partidària de ‘retirar les urnes’ del referèndum de l’1 d’octubre, perquè considera que es cometria un delicte. ‘En principi, quan es té coneixement que es cometen actes delictius, s’han de retirar’, ha dit en una entrevista a Onda Cero.

Sindicats i patronal, a favor d’un millor finançament. Els principals sindicats valencians, Comissions Obreres (CCOO PV) i UGT PV, i la patronal Confederació Empresarial Valenciana (CEV) s’han reunit per valorar l’estat actual del finançament del país i elaborar un manifest per reclamar una reforma del finançament, segons que informa el diari La Veu. Les organitzacions han expressat la seva intenció que hi hagi una mobilització social per reclamar millores en el finançament i a mitjan setembre es preveu que n’anunciïn la data. Llegiu ací tota la notícia.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb us recomanem que llegiu, i observeu, una selecció de les millors fotografies que ha fet el fotògraf Albert Salamé de les ofrenes florals que fins ahir hi havia a la Rambla en honor a les víctimes de l’atemptat de Barcelona. Per una altra banda, l’editorial de Vicent Partal ajuda a esclarir alguns dubtes sobre la llei de transitorietat i que va ser presentada ahir. Si la voleu conèixer millor, podeu consultar aquest article.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]