Les perles d’avui

Gabilondo avisa: ‘Els catalans que volen marxar ja se n’han anat i no tornaran’. El periodista Iñaki Gabilondo ha expressat avui en el seu vídeobloc d’anàlisi política a El País la seva desesperació per ‘la topada assegurada’ que opina que hi haurà aquesta setmana tan bon punt es convoqui el referèndum i l’estat espanyol desplegui les eines per a mirar d’impedir que es faci. Gabilondo considera que ‘l’incendi’ és inevitable, passi el que passi, tant si s’arriba a la proclamació de la república catalana com si es convoquen eleccions autonòmiques i l’independentisme no és majoritari (cosa que veu poc probable). ‘Els catalans que volen marxar ja se n’han anat i no tornaran’, constata. I això és el que pensa que acabaran descobrint els polítics espanyols quan, a més de la llei, intentin utilitzar la política per a resoldre el conflicte. Ho podeu veure ací.

Òmnium denuncia els vincles entre el presumpte avís de la CIA i l’Operació Catalunya. No són pocs els qui han vist un atac al procés independentista en el presumpte avís de la CIA als Mossos publicat la setmana passada per El Periódico. Per denunciar-ho, Òmnium Cultural ha fet públic un vídeo en què explica la relació entre l’Operació Catalunya i el document publicat per El Periódico. Ho podeu veure ací.



L’operació Catalunya i la CIA por vilawebtv

‘Viurem Lliures’, el ‘lipdub’ pel sí que recorre Sant Pere de Ribes. A pocs dies del referèndum de l’1-O, desenes de veïns de Sant Pere de Ribes han protagonitzat un espectacular lipdub pel sí amb la cançó Viurem Lliures, del grup de folk Ebri Knight. En poques hores, el vídeo acumula més de 3.400 visualitzacions. Al libdup hi apareixen els veïns del poble, entitats, gegants, capgrossos i castellers, entre altres col·lectius. Després de l’enregistrament també hi va haver alguns parlaments, com els de l’ex-batlle de Barcelona Xavier Trias i l’ex-diputat de la CUP David Fernàndez. Ho podeu veure ací.





Les notícies del dia

Ahmed Galai: ‘Impedir que els catalans votin és contradir els principis democràtics’. ‘Considero que el referèndum del primer d’octubre és la millor eina per a preservar els principis democràtics’, amb aquestes paraules, el Premi Nobel de la Pau del 2015 Ahmed Galai, vice-president de la Lliga tunisiana pels drets humans, ha donat suport al referèndum d’independència. Com signant del manifest ‘Let’s Catalan vote‘, ha instat al govern espanyol que treballi amb els seus homòlegs catalans perquè els ciutadans puguin anar a votar. ‘Les urnes mai s’haurien de considerar un problema. Tampoc no l’1-O. Les urnes són la solució civilitzada i democràtica als conflictes’, ha dit. Ho podeu veure ací.

La UE es pronuncia i diu que un correcte intercanvi d’informació ‘hauria pogut salvar vides a Barcelona’. Europa s’ha pronunciat sobre el sistema d’intercanvi d’informació que hi ha entre els Mossos d’Esquadra i els cossos de seguretat de l’estat espanyol, un debat que ha aflorat amb força arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Ho ha fet a través del comissari d’Interior de la UE Dimitris Avramopoulos: ‘Atemptats com el de Barcelona, Turku, Londres, Estocolm o Berlín, demostren sense cap mena de dubte que un intercanvi d’informació a temps i més efectiu podria haver salvat vides’. Ho podeu veure ací.

El govern espanyol apuja el to i es declara disposat a retirar urnes. El govern espanyol ha apujat el to contra la Generalitat tan bon punt ha començat aquesta setmana decisiva per a la convocatòria del referèndum. L’executiu de Mariano Rajoy diu que té tots els recursos previstos per a impedir-ho; el president espanyol mateix ha dit en una compareixença avui al migdia: ‘actuarem amb proporcionalitat, intel·ligència, tranquil·litat i fermesa. Ells volen que fem el contrari. La meva obligació és fer complir la llei. Nosaltres preservarem la unitat d’Espanya i el respecte a la constitució. Aquí la llei es compleix.’ Ho podeu veure ací.

Puig demana al govern espanyol que mogui fitxa pel que fa al finançament. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha demanat al govern espanyol que no ‘s’escudi’ en la manca d’acord entre els territoris de l’estat per tancar el model de finançament pel País Valencià i s’ha preguntat si, en cas de no haver-hi acord, el govern de l’estat no pensa ‘fer res davant d’una injustícia patent demostrada pels experts’, en relació a l’informe de Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) que assenyala el País Valencià com el territori de l’estat amb un finançament més baix per habitant. En aquest sentit, el president ha demanat de ‘no fer trampes en el debat’ i ha assegurat que ‘no és qüestió de partidisme, sinó de país’. Ho podeu veure ací.

Militants històrics del PSUC signen un manifest a favor de l’1-O. Històrics membres del PSUC, entre ells ex-diputats i ex-batlles, han impulsat un manifest on es posicionen a favor del referèndum de l’1-O. En aquest sentit, defensen que quaranta anys després s’han manifestat les greus deficiències de l’acord. A més, asseguren que l’estat no està preparat per una veritable democratització sense una teràpia de xoc que sacsegi les estructures del poder polític i econòmic. Segons els signants, aquesta teràpia es diu referèndum i república. Afegeixen que així s’obrirà un canvi i una ruptura amb el caduc règim espanyol del 1978. Ho podeu veure ací.

Les recomanacions d’avui

Avui us recomanem l’anàlisi de Josep Casulleras que duu per títol ‘L’efecte CIA, Évole i el radicalisme, o com convertir la víctima en agressor’.

També us recomanem l’article de Vicent Partal arran de l’anunci de Ciutadans, PP i PSC que abandonaran l’hemicicle quan es voti la llei del referèndum al parlament. Es titula ‘El precedent letó: qui abandona el parlament no compta’.

Finalment, podeu llegir el Mail Obert d’Oriol Izquierdo. Porta per títol ‘Vint-i-quatre morts i altres coses que no entenc’.

