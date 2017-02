Les perles



France Presse es fa ressò de les tensions Catalunya-Espanya. L’agència de notícies internacional France Presse ha publicat avui a la tarda un article en què destaca l’augment de la tensió entre Catalunya i Espanya arran de l’amenaça del govern espanyol de precintar els col·legis durant el referèndum. ‘El primer ministre conservador, Mariano Rajoy, està decidit a aturar un referèndum sigui com sigui, tot argumentant que és contrari a qualsevol moviment que faci perillar la unitat d’Espanya’, diu l’article. Explica que falten quatre dies per al judici del cas 9-N i, al final, destaca la singularitat dels catalans: ‘Han cultivat una identitat separada des de fa segles, amb llengua i costums propis.’

Les amenaces de mort a Sor Lucía Caram, al Guardian. La polèmica suscitada per Sor Lucia Caram ha esdevingut una bola de dimensions gegantines. La monja dominica va dir en el programa ‘Chester in Love’, conduït per Risto Mejide a la cadena Cuatro: ‘Maria i Josep tenien una relació normal de parella i la cosa normal és tenir sexe.’ De moment el bisbat de Vic, diòcesi de què depèn el convent de Sor Lucia a Manresa, l’ha desautoritzada. La història ha corregut com la pólvora, i més encara després d’haver-la publicada el diari anglès The Guardian. El rotatiu britànic ressegueix tota la polèmica i en destaca les amenaces de mort rebudes per la monja.

Les notícies del dia

La Guàrdia Civil deté ex-dirigents de CDC. La Guàrdia Civil ha detingut per ordre de la fiscalia anticorrupció divuit persones en la investigació sobre el suposat finançament irregular de CDC. Justament ahir el govern espanyol va considerar acabada l’anomenada ‘operació diàleg’ i d’ací a quatre dies començarà el judici a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega per haver organitzat el 9-N. Entre els detinguts hi ha el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra; Antoni Vives, ex-tinent batlle de l’Ajuntament de Barcelona en època de Xavier Trias; i Francesc Sánchez, ex-dirigent de CDC, segons que ha avançat el diari El Español a primera hora del matí. Sánchez era un dels homes de més confiança d’Artur Mas a CDC, i fou l’encarregat de gestionar el procés de refundació del partit. L’operació té relació amb el suposat finançament irregular de CDC. Cambra ha estat alliberat una vegada acabat l’escorcoll a la seu de l’autoritat portuària, segons La Vanguardia. Podeu llegir tota la notícia ací.

Torna l’article 155. El ministre de Justícia espanyol, Rafael Catalá, ha amenaçat d’aplicar l’article 155 de la constitució espanyola, que preveu la suspensió de l’autonomia, per a frenar el referèndum català: ‘L’article 155 de la constitució hi és, és una opció, hem de tenir previstes les alternatives’, ha dit en una entrevista a ‘Los desayunos’ de TVE. No és la primera vegada que Catalá ensenya aquesta carta per a frenar el procés sobiranista. L’octubre del 2015, després de les eleccions del 27-S, ja en va parlar en una entrevista a Onda Cero, per al cas que Catalunya volgués fer una declaració d’independència.

Vegeu les declaracions de Rafael Catalá, a partir del minut 01:11:30:

El 6-F, com més va més multitudinari. La campanya convocada per les entitats sobiranistes en suport de l’ex-president de la Generalitat Artur Mas, l’ex-vice-presidenta Joana Ortega i l’ex-consellera d’Ensenyament Irene Rigau, que seran jutjats la setmana que ve per haver organitzat el 9-N, ha arribat a 28.000 inscrits. La xifra l’ha feta pública l’ANC, que també ha explicat que ja hi ha 120 autocars programats.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb hem publicat una entrevista amb l’ex-consellera d’Ensenyament Irene Rigau, quatre dies abans que s’assegui al banc dels acusats pel cas 9-N.

També us recomanem aquesta opinió de Pere Cardús, que escriu sobre el nerviosisme i la impotència de l’estat espanyol a mesura que s’acosta el referèndum.

Així mateix, podeu consultar la segona enquesta del termòmetre de la independència, que, segons els nostres cinquanta entrevistats, ha pujat lleugerament aquest darrer mes.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]