Les perles del dia

Insults, amenaces i apologia del feixisme. ‘M’agrada més veure com els mossos us fiquen la porra pel cul als independentistes, i encara us agrada’, deia Diego Borrego Torres, regidor del PP a Figueres. Després que diversos usuaris hagin demanat explicacions a la formació, Borrego ha esborrat el comentari. Ací el teniu:

Hola @PPCatalunya ens podeu donar una explicació sobre els comentaris del regidor de l'@ajfigueres @DiegoBorregoTor? pic.twitter.com/T8A0p5fJNv — Natàlia Sànchez Dipp (@Nataliadipp) January 27, 2017

Un altre regidor polèmic dels populars és José Parra Gallardo, del PP de Vilafant, que utilitza les xarxes socials per, entre d’altres coses, fer apologia del feixisme:

He aquí una pequeña muestra del muro de Facebook de José Parra Gallardo, concejal del PP de Vilafant. Su ansia de convivencia les emocionará pic.twitter.com/XTeKJcy3tw — La Retaguardia (@La_Retaguardia) January 26, 2017

L’alliberament d’Auschwitz. Si hi ha algun escenari que reflecteixi la crueltat nazi, aquest és el camp d’extermini d’Auschwitz. Ahir mateix, Puigdemont encapçalava l’acte de commemoració del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l’Holocaust i afirmava que tenim el deure de recordar-ne la tragèdia i l’obligació d’evitar-ne les causes. Si voleu ‘visitar’ el camp, us oferim aquest giny que us permet de fer-ho en 360º.

Les notícies del dia

La polèmica de Santi Vidal. Si ahir ens n’anavem a dormir amb les polèmiques declaracions de l’ex-jutge Santi Vidal, el dia d’avui ha estat marcat per les conseqüències d’aquestes paraules. Al migdia, Vidal ha renunciat al seu escó argumentant que no vol portar problemes al procés. L’oposició en bloc ha demanat explicacions al govern i fiscalia ha decidit d’obrir una investigació.

USTEC desconvoca la vaga. Hores abans de la decisió de la CUP sobre el pressupost, el sindicat majoritari d’Ensenyament, USTEC, ha decidit per unanimitat de desconvocar la vaga, prevista pel 9 de febrer. La decisió es prendrà quan se signi l’acord amb Ensenyament, la setmana vinent. La resta de sindicats han de prendre la decisió final dilluns.

Puigdemont para els peus a Millo. Més polèmica. Aquest cop de la mà del delegat del govern espanyol, Enric Millo, que dimecres criticava que el govern gastés diners en conferències i no pas en comprar ambulàncies pediàtriques. Ho deia en relació a la conferència de Puigdemont al Parlament Europeu i arran de la mort d’una nena a Blanes. El president de la Generalitat li ha respost en un escrit a Facebook: ‘Han trasapassat tota la línia permesa de demagògia’

Les recomanacions

Avui a VilaWeb, hem publicat una entrevista de Pere Cardús a Arnaldo Otegi. Parla de tot: dels seus anys a la presó, de l’estratègia de l’estat contra Catalunya, de la fi d’ETA i del futur del País Basc. Si teniu un moment, llegiu-la: ‘L’única esperança de l’estat és que vosaltres no us poseu d’acord’

Més entrevistes. Avui comença el BarnaSants i n’hem entrevistat el seu director. Pere Camps parla de política, del referèndum i de cultura. Ací teniu la conversa que ha tingut amb Bel Zaballa.

I per últim, una altra entrevista. En aquest cas, dos dies abans de la gala dels Premis Gaudí, parlem amb l’actor Josep Maria Pou, que diumenge rebrà el premi d’Honor. El premi, segons ell, ‘és una trucada del destí que et recorda que et fas gran’.

