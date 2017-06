Les perles

El vídeo promocional del documentari sobre les clavegueres de l’estat que han vetat. Las cloacas de interior és el nom del documentari produït per Mediapro sobre les investigacions de les ‘clavegueres de l’estat’ fetes durant els últims anys. Han estat fetes des d’estaments policíacs i sense control sobre polítics independentistes catalans judicial pel simple fet de ser-ho, mirant de trobar-los draps bruts. Els periodistes de Público que han revelat una bona part d’aquest entramat han participat en l’elaboració del documentari, que, ara per ara, segons que diuen els seus responsables, cap cadena de televisió no ha volgut emetre. És el documentari que PP, PSOE i Ciutadans han impedit de projectar al congrés espanyol en la comissió d’investigació de l’operació Catalunya.

Baldoví: ‘El director de RTVE es comporta com un militant més del PP’. El portaveu de Compromís al congrés espanyol ha intervingut avui en el debat d’una moció ‘per a recuperar la independència de la corporació RTVE i el pluralisme en l’elecció parlamentària dels seus òrgans’, una iniciativa presentada pel PSOE. Baldoví ha estat molt dur sobre la situació actual de RTVE, un mitjà públic que considerava de referència, però que ha degenerat per l’intrusisme polític del PP.

‘Us imagineu que la nova directora de la televisió valenciana digués que vota Compromís, el Partit Socialista o Podem? Us ho imagineu? Això és el que ha fet el director de RTVE, que es comporta com un militant més del PP’, ha dit.

Baldoví considera ‘infame’ la modificació dels òrgans de la corporació que va fer el PP en la legislatura anterior per a elegir-ne el director. Segons ell, tenien un sol propòsit: ‘Dinamitar una RTVE independent, plural i neutral.’

La cançó de l’estiu, segons els lectors d’Enderrock. A Enderrock.cat van obrir fa uns dies una enquesta per a decidir quina havia de ser la cançó de l’estiu. La triomfadora ha estat ‘Ballar descalç’, de Joan Rovira, que ha aconseguit 1.200 vots.

Heus ací la classificació completa:

1. Ballar descalç, de Joan Rovira

2. La vida en colors, de la Puça

3. Sa Caleta, de Sherpah

4. Terra promesa, de la Bambula

5. Vora el mar, de Pele Macleod

6. Vigila, d’Hora de Joglar

7. Una lluna a l’aigua, de Txarango

8. Casablanca, de Mire Vives i Borja Penalba

9. Conec un lloc, de Sommeliers

10.Cada instant, de Somboits

Les notícies del dia

La CUP comença la campanya a favor del referèndum. La CUP ha inaugurat la seva campanya a favor del sí al referèndum. En un acte a plaça d’Orfila de Sant Andreu, a Barcelona, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha reclamat que es concretin aviat els passos que se seguiran i que es facin públiques dues lleis diferenciades, una per a la transitorietat jurídica pensant en l’endemà de l’1 d’octubre i una altra d’específica per donar cobertura al referèndum. Continueu llegint ací.

Detinguts dos militants d’Arran de Palma per haver cremat fotografies de Felipe VI. La policia espanyola ha detingut dos militants mallorquins d’Arran, un a Palma i un altre a Barcelona. Són investigats per haver cremat fotografies de Felipe VI durant el concert amb motiu de la Diada de Mallorca, que es negaren a declarar per videoconferència a l’Audiència espanyola el dia 28 de maig.

Segons que explica Arran, la policia espanyola trasllada els dos detinguts a la seu de l’Audiència espanyola i és previst que declarin demà. L’Esquerra Independentista de Mallorca (EIM) ha convocat una concentració de suport a dos quarts de nou davant de la comissaria de la policia espanyola del passeig de Mallorca de Palma.

Camps va desviar partides per a l’ocupació juvenil i el turisme a la fórmula 1. L’ex-president de la Generalitat Valenciana Francisco Camps va desviar 17,2 milions d’euros de partides destinades a l’ocupació juvenil i el turisme per a pagar el cànon de la fórmula 1. Segons que explica el diari El Mundo, aquesta és la conclusió d’un informe de la Intervenció General, els auditors de la Generalitat. Camps va camuflar els diners en una partida de ‘despeses diverses’. Així mateix, l’ex-president Alberto Fabra va utilitzar 11,5 milions del fons de liquiditat autonòmica (FLA) també per a finançar la fórmula 1. Més informació ací.

Primer gran incendi de l’estiu. Els bombers consideren estabilitzat l’incendi de Sant Fruitós de Bages. Les flames han cremat cent cinquanta hectàrees i han obligat a desallotjar la urbanització la Rosaleda i a tallar l’eix transversal. Una cinquantena de vehicles terrestres dels bombers i cinc d’aeris han treballat per a apagar-lo. Així mateix, s’ha habilitat el pavelló municipal del municipi per a acollir els evacuats.

[VÍDEO] Així crema el foc de #SantFruitós de Bages. 48 🚒 i 10 🛩. 50 hectàrees cremades, el 80% d'agrícoles. pic.twitter.com/UgmQddna3v — CatInfo Societat (@Cati_Societat) June 22, 2017

Les recomanacions

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, va assistir ahir a la presentació de VilaWeb Paper a l’auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Forcadell va insistir que la mobilització era imprescindible per a fer el referèndum i acomplir el procés d’independència. Ací podeu veure tota l’entrevista:

