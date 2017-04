Les perles d’avui

El petó que ha fet la volta al món. ‘L’amor és cec’, així es titula l’obra de l’artista Tvboy que ha sorprès els barcelonins. El dibuix es troba al Passeig de Gràcia de Barcelona i hi apareixen Leo Messi i Cristiano Ronaldo fent-se un petó. La imatge ha donat la volta al món i s’emmarca en la diada de Sant Jordi de diumenge.

L’artista és molt popular i fa uns mesos va regalar a Carles Puigdemont un retrat de Harry Potter amb la cara del president.

L’èxit turístic de Barcelona en un minut. La cadena de televisió nord-americana CNN ha publicat un vídeo que resumeix en un minut l’èxit turístic de Barcelona. ‘La capital de Catalunya va ser el cor d’un imperi marítim i encara atrau viatgers de tot el món’, diu el vídeo. Entre les explicacions s’intercalen imatges de la Sagrada Família, les platges o la Boqueria. Ací podeu veure el vídeo sencer:

Barcelona, capital of Catalonia, is famed for its sunshine, beaches, cuisine and architecture: pic.twitter.com/WxXvVzzzNH — CNN Travel (@CNNTravel) 20 d’abril de 2017

La cuina catalana que triomfa als EUA. La prestigiosa revista GQ’s ha fet una llista dels millors restaurants dels Estats Units entre els quals hi ha el Tarsan i Jane, a Seattle, que fa cuina de Catalunya i del País Valencià amb tocs del pacífic. Podeu veure’n alguns dels seus plats ací.

Les notícies del dia

Unitat pel referèndum. El govern de la Generalitat ja ha escenificat avui al pati dels Tarongers la unitat i el compromís amb el referèndum sobre la independència de Catalunya, signant un document en què tots els membres de l’executiu es fan corresponsables d’aquesta tasca. ‘Ens comprometem a organitzar, convocar i celebrar un referèndum per donar resposta al mandat democràtic que hem rebut de la ciutadania’, diu el text que han anat signant tots els consellers del govern. Ho podeu llegir ací. En aquesta anàlisi un hem explicat les principals claus per a entendre la importància de l’acte d’avui.

Dimissió ‘per coherència’. L’editora de La Campana, Isabel Martí, ha dimitit de la junta directiva de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana perquè no veu ni lògic ni normal que s’hagi convidat la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a l’acte que aquest divendres al vespre donarà suport a la candidatura de la diada de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. En declaracions a VilaWeb, Martí ha dit que no creia que pertoqués, ni a la seva editorial ni a l’associació de la qual formava part, de convidar Sáenz de Santamaría per la diada. ‘No crec que l’Associació d’Editors ni La Campana hagin de convidar la senyora vice-presidenta del govern espanyol per Sant Jordi’, ha subratllat l’editora. Teniu tota la informació (i també el context polític) en aquesta peça.

Barcelona presenta candidatura. La batllessa de Barcelona, Ada Colau, el conseller de Salut, Toni Comín, i la ministra espanyola de Sanitat, Dolors Montserrat, han acordat d’oferir la torre Agbar per a acollir l’Agència Europea del Medicament (AEM) si Barcelona se’n converteix en la seu. La decisió s’ha pres en una reunió entre les tres institucions per a impulsar la candidatura de la ciutat a acollir aquest organisme, encarregat d’autoritzar els nous medicaments a Europa. Us en donem tota la informació ací.

El govern no farà marxa enrere.‘Si no ens podem expressar lliurement en un referèndum, significa que hi hagut una resposta de l’estat totalment injustificada i desproporcionada, les conseqüències aleshores no seran tornar enrere, sinó seguir endavant’. Així s’ha expressat el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, Raül Romeva, avui en una entrevista al diari portuguès Diário de Notícias. Us ho expliquem ací.

EL PP se’n desdiu. Els diputats i senadors del PP elegits per les tres circumscripcions valencianes no acudiran el proper dimarts, 25 d’abril, a l’acte convocat pel president de les Corts, Enric Morera. En l’acte els diputats valencians i els diputats escollits al País Valencià pel parlament espanyol reivindicaran units un finançament just, en protesta per les disposicions del pressupost general de l’estat. En parlem ací.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb hem publicat aquesta entrevista amb el diputat ecosocialista danès Christian Juhl: ‘Entendríem un referèndum unilateral, però ens estimaríem més que Madrid escoltés la gent’.

També us recomanem l’entrevista amb l’escriptora i periodista Mercè Ibarz que acaba de publicar L’amic de la Finca Roja: ‘Ens domina el provincianisme vestit de cosmopolita’

Si voleu aprofundir en la figura de Josep Palau i Fabre des del punt de vista de Julià Guillamon i Vicenç Altaió, no podeu passar per alt aquest article de Montse Serra.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]