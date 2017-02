Les perles del dia

L’occità de Mireia Boya. La diputada de la CUP Mireia Boya ha decidit de repetir la seva declaració en occità en lloc de fer-ho en castellà. És habitual que els mitjans espanyols demanin un resum en castellà de les declaracions. Davant la pregunta, la diputada ha dit que ho podia fer en occità i el periodista ho ha acceptat amb normalitat. Vegeu-ho a continuació:

‘Mal castellà’ o català? El substitut de Santi Vidal al senat espanyol, Robert Masih, ha pres possessió del càrrec avui i ha jurat la constitució espanyola ‘per imperatiu legal i fins a la constitució de la República Catalana’. Segons el diari El Mundo, el senador d’ERC ha jurat el càrrec en un ‘mal castellà’ i ha evidenciat ‘les dificultats que té per a desenvolupar-se en castellà’. Tanmateix, com podeu veure en aquest vídeo, Masih ha fet la seva intervenció en català.

Forta enganxada al senat espanyol. Durant la sessió de control al govern espanyol d’avui al senat, el senador d’Esquerra Republicana Miquel Àngel Estradé ha retret durament a la vice-presidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría que al PP no dimiteixi ningú malgrat tenir encausats per corrupció. ‘Al nostre partit cometem errors, però els assumim amb dignitat i dimitim’, li ha etzibat Estradé. ‘Però el seu partit és ple de càrrecs electes corruptes i encausats i no ha dimitit ningú’, ha criticat. En veient els crits i gests de desaprovació dels senadors del PP, Estradé els ha deixat anar: ‘Els molesta eh? Les veritats fan mal.’

Les notícies del dia

Torn dels testimonis citats per l’acusació. Segona jornada del judici del 9-N. Si ahir van declarar Mas, Ortega i Rigau, avui, en una jornada maratoniana, ha correspost als testimonis citats per l’acusació, que des de primera hora del matí han anat desfilant pel TSJC. A VilaWeb us n’hem ofert quatre cròniques de Pere Cardús: dues al torn del matí i dues més al de la tarda. L’ex-directora d’institut Dolores Agenjo hi ha arribat ben d’hora acompanyada de membres de Societat Civil Catalana. Va ser l’únic director que es va negar a obrir el seu institut per a fer-hi la votació (ahir, Irene Rigau va desmuntar la seva versió, ho podeu veure ací).

La primera part de la jornada ha estat marcada pel testimoni de dos inspectors d’educació. Llegiu-ne la crònica: ‘Dos inspectors amb excés de zel i el fantasma de Caridad Ramos animen el judici contra el 9-N’. Després ha declarat l’ex-directora Agenjo, que ha rebut la inestimable ajuda del president del tribunal per a acabar de dibuixar un panorama de pressions.

A les quatre de la tarda s’ha reprès la sessió, que ha començat amb un dur interrogatori als responsables del CTTI i de l’organització de la consulta des del Departament de Governació. I, passades les vuit del vespre, han delcarat els representants de les empreses proveïdores. S’hi ha destacat un testimoni acusat de fer xantatge a la seva empresa i que ha demanat de no sortir per televisió.

La CUP, crítica amb la defensa. Mas, Ortega i Rigau van dir ahir que ho tornarien a fer, però que no havien desobeït el Tribunal Constitucional espanyol. Això no ha agradat a la CUP, que considera que els encausats havien d’haver admès la desobediència. Ho ha dit avui el diputat Albert Botran al parlament i ho podeu llegir ací.

La hisenda catalana agafa forma. El Departament de la Vice-presidència i d’Economia i Hisenda ha presentat avui el desplegament de la hisenda catalana, que hauria de permetre de gestionar nous tributs al mes de setembre i impulsar la hisenda pròpia. Llegiu-ho tot ací.

Nou baròmetre del CIS. El baròmetre del CIS del mes de gener no presenta pas gaires canvis respecte de l’últim resultat, del mes d’octubre. La diferència més significativa és un ascens lleu del PSOE després d’haver superat, o si més no ajornat, la crisi interna originada en el convuls comitè federal que va acabar amb la dimissió del secretari general, Pedro Sánchez. En teniu tota la informació ací.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb hem publicat una entrevista amb la nova presidenta de Súmate, Montse Sánchez. Parla de l’entitat, de la seva candidatura i, evidentment, del referèndum. Considera que si continua aquesta tensió el referèndum s’avançarà.

També us recomanem l’opinió de Marta Rojals sobre la relació que alguns sectors fan de l’independentisme i la corrupció: El 9-N% o el 3%-N o una cosa així.

