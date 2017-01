Les perles d’avui

Un descens espectacular. La corredora de muntanya Núria Picas ha enregistrat un descens espectacular per la tartera nevada del Pedraforca (Berguedà). El vídeo explica els preparatius previs a l’ascens, com Picas escala la muntanya per crestes esmolades i, finalment, la baixada corrent per la tartera.

La intervenció de González Pons que va molestar els eurodiputats. El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, va haver de veure ahir com li cridaven l’atenció des de les files del seu grup, el Partit Popular Europeu, per l’actitud en un debat sobre Escòcia i Gibraltar després del Brexit. La presidenta de la comissió d’Afers Constitucionals de la cambra, la polonesa del grup popular Danuta Hübner, va demanar-li que tingués més respecte pels representants del govern escocès i el gibraltarenc que ahir hi van comparèixer. ‘Volem escoltar tothom perquè som al Parlament Europeu. Tingueu això en compte, companys, i no acuseu els nostres convidats de tenir males intencions’, va dir Hübner. Vegeu el vídeo ací.

La discussió entre Artur Mas i el periodista Carlos Alsina. L’ex-president de la Generalitat Artur Mas ha dit avui en una entrevista a Onda Cero que estava disposat a recórrer a les instàncies europees pel judici del 9-N contra ell, Joana Ortega i Irene Rigau que començarà dilluns. En una intensa discussió amb el periodista Carlos Alsina, Mas ha insistit que el judici no té base legal i que la fiscalia havia actuat amb motivacions polítiques. Ha recordat que el fiscal general de l’estat va actuar contra el criteri dels fiscals de Catalunya i poc després va acabar dimitint. ‘Però el criteri del fiscal general és el que ha acabat fent seu el jutge’, ha replicat Alsina.

Junqueras compareixerà pel cas Vidal. Les declaracions de l’ex-senador Santi Vidal encara porten cua. La setmana passada, l’oposició en bloc va demanar la compareixença de diversos consellers i del president, Carles Puigdemont. Els vots de Junts pel Sí i la CUP han impedit avui que Puigdemont hagi de comparèixer al parlament, però la CUP sí que ha permès que el vice-president i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, comparegui el dia 15 en comissió per a donar explicacions per les declaracions de Vidal. Us ho expliquem ací.

La fiscalia espanyola insisteix en el cas de Badalona. Si ahir el jutjat d’instrucció de Badalona arxivava la causa contra els regidors de Badalona acusats de desobediència, la fiscalia espanyola ha anunciat avui que recorrerà contra la decisió. Podeu llegir-ne la informació ací.

Vaga desconvocada. Ja se sabia, però fins avui no s’ha fet oficial. Els sindicats han signat avui l’acord amb el Departament d’Ensenyament i han desconvocat la vaga del dia 9 de febrer. Gràcies a aquest acord el cos docent tindrà 5.500 persones més el curs vinent. Ho podeu llegir ací.

Avui a VilaWeb us hem explicat quina és la qüestió principal que condiciona la data del referèndum: el cobrament d’imposts. El desplegament de la hisenda pròpia és l’aspecte més delicat en cas d’avançar el referèndum al juny. La CUP demana al govern que estigui preparat per si cal fer el referèndum abans del setembre, i l’executiu no ho descarta pas. En teniu tota la informació en aquesta anàlisi de Pere Cardús.

Avui també us recomanem l’entrevista d’Esperança Camps a l’antropòleg i escriptor Joan Francesc Mira, que reflexiona sobre la situació política del país i en repassa la trajectòria. ‘Amb una Catalunya independent, a la curta els valencians es posarien nerviosos i a la llarga seria positiu‘

