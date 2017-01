Les perles

Carlos Alsina torna a descol·locar Rajoy. No és la primera vegada que el periodista d’Onda Cero, Carlos Alsina, deixa completament descol·locat Mariano Rajoy. El setembre del 2015, una pregunta d’Alsina va deixar sense resposta el president del govern espanyol, que intentava d’argumentar per què els catalans deixarien de ser ciutadans europeus en cas d’independència de Catalunya. D’allà en va sortir una frase que, qui més qui menys, tothom recorda: ‘I l’europea?’. Avui, en una altra entrevista, Rajoy ha explicat no fer un seguiment del judici del cas Gürtel i fins i tot, desconèixer que l’advocat del PP hagi demanat la nul·litat del judici.

▶️ Rajoy, sorprendido porque el abogado del PP haya pedido la nulidad en el juicio de la Gürtel #RajoyEnOndaCero https://t.co/bO7sTvyQh0 pic.twitter.com/OZKwgcsFNr — Onda Cero (@OndaCero_es) January 26, 2017

Campanya de difamació de Libertad Digital contra Josep Lluís Merlos. El periodista esportiu Josep Lluís Merlos, actualment narrador de partits de futbol Gol Televisión, ha estat objecte d’una campanya de difamació a la xarxa per part de Libertad Digital. Aquest diari l’ha acusat de ser partidista, contrari al Reial Madrid, en la narració del partit de tornada de quarts de final de la copa entre el Celta i l’equip madrileny. ‘La desastrosa narració de l’independentista Merlos que revoluciona Twitter’, diu el titular. I la notícia, vinculant-ho tot al suposat partidisme de Merlos, recorda el dia que va dir al pilot de fórmula 1 Sebastian Vettel que ell no era espanyol, sinó català.

Les polèmiques declaracions de Santi Vidal. Catalunya Sí que es Pot demana que comparegui el vice-president del govern, Oriol Junqueras, al parlament i doni explicacions sobre unes declaracions que fa Santi Vidal, senador d’ERC, en un cicle de conferències per tot Catalunya. En aquestes conferències, Vidal assegura que el govern ha obtingut de manera ‘il·legal’ totes les dades fiscals dels catalans i que podrien fer-se servir ‘per al cens electoral i per a tantes altres coses’. Llegiu-ne la informació ací.

Mèxic planta Donald Trump. El president mexicà, Enrique Peña Nieto, ha anunciat a través de Twitter que suspèn el seu viatge a Washington, on s’havia de reunir amb el president nord-americà, Donald Trump. La decisió del dirigient mexicà arriba després que Trump deixés anar que si Mèxic no volia pagar el mur a la frontera, seria millor anul·lar la trobada. Llegiu la notícia completa ací.

L’audiència espanyola considera justificat el tancament de RTVV. Els representants dels extreballadors de radiotelevisió valenciana han rebut com una maçada la sentència de l’audiència espanyola que considera justificat el tancament dels mitjans públics per part del govern del Partit Popular i que diu que el comiat col·lectiu dels 1.600 treballadors és ajustat a dret. La sentència també afirma que en el moment de veure’s la demanda no hi ha cap element que avale que amb la posada en marxa de la nova corporació de mitjans s’incorre en una successió d’empreses. Llegiu-ne la informació ací.

Entrevista a Joan Server, propietari de Rolser. En el pròxim número de la seua revista, la comunicadora nord-americana Oprah Winfrey inclourà els carretons Rolser entre els objectes que li agrada utilitzar i que recomana. Aquesta és l’última bona notícia que s’ha rebut a la seu de la fàbrica de Pedreguer, a la Marina Alta, i que ha revolucionat els comercials perquè saben quin poder d’influència té Oprah, i prou, sense cognom. Aquesta és la història d’un imperi familiar que va començar essent una petita fàbrica de bosses i cistelles. Esperança Camps ha parlat amb el seu president executiu, Joan Server, i n’ha sortit aquesta entrevista.

Com ha canviat la CUP durant l’últim any. La formació anticapitalista ha viscut un any ple de tensions desencadenades pel debat intern del no a Mas i al pressupost del 2016. En aquest article s’analitza la suma factors que han fet canviar la CUP, que dissabte tornarà a prendre una decisió clau: aprovar el pressupost del 2017 o no.

