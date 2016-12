La grossa de Nadal ha repartit enguany 40 milions d’euros a Barcelona, concretament al barri del Raval. Podeu comprovar tots els premis ací.

El Parlament de Catalunya aprova la llei anti-desnonaments i esquiva el Constitucional

Un jutjat de Barcelona suspèn el protocol català de pobresa energètica

Iglesias guanya el primer assalt a Errejón pel lideratge de Podem

L’interessat canvi de rumb d’Iberia, que ara oferirà vols intercontinentals des del Prat a baix cost

