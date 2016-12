Pocs minuts després de la detenció del regidor de Vic Joan Coma per ordre de l’Audiència espanyola, la CUP i el moviment 30/03 convocaven, a través de les xarxes socials, mobilitzacions de suport davant les cases de la vila de tot el país. L’independentisme tornava a sortir el carrer per defensar la llibertat d’expressió i denunciar la judicialització del procés català.

Us oferim un recull de les millors fotografies de la concentració de Vic. Podeu veure’l tot ací. I si voleu veure el recull de fotografies i vídeos dels actes que s’han fet a tot el país, cliqueu ací.

A continuació podeu veure dos vídeos dels actes d’ahir:

