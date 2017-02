Més de cinquanta mil manifestants s’han aplegat al passeig de Lluís Companys per donar suport a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, que des d’avui són jutjats, acusats d’haver organitzat el 9-N. Durant tot el recorregut des de la plaça de Sant Jaume fins a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hi ha hagut una gran gernació que ha acompanyat els encausats. Però el moment culminant ha estat l’arribada al passeig, passant per sota de l’Arc de Triomf.

Vídeo de l’arribada al passeig, realitzat pel 3/24:

Vegeu-ne més imatges ací:

Euronews ha fet una connexió en directe amb el passeig de Lluís Companys:

Euronews connecta en directe des del passeig Lluís Companys #Judici9NTV3 pic.twitter.com/dxoribAYYQ — Genís Cormand (@geniscormand) February 6, 2017

Vegeu els vídeos del recorregut del seguici que ha acompanyat els acusats des de la plaça de Sant Jaume fins al passeig de Lluís Companys.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]