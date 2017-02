El govern de les illes Fèroe va anunciar ahir que posarà en marxa els treballs per a dotar el país d’una nova constitució, que es votarà l’agost del 2018. La nova constitució sancionarà el dret d’autodeterminació d’aquestes illes, que actualment formen part del Regne de Dinamarca. El govern danès ha expressat les darreres setmanes el seu malestar per aquest projecte de nova constitució i ha afirmat que si les Fèroe volen la independència el que han de fer és dir-ho de manera clara per poder-la negociar.

El primer ministre de les Fèroe, el socialdemòcrata Aksel V. Johannesen ha fet pública la decisió a través d’aquest comunicat on explica que ‘la constitució faroesa ens definirà com a nació i definirà els nostres drets, inclòs el d’autodeterminació’. La nova constitució prohibirà de forma explícita a Dinamarca prendre cap decisió sobre les illes sense una consulta a la seva població.

Les Illes Fèroe són un grup d’illes de l’Atlàntic Nord situades a mig camí de les costes d’Islàndia, Escòcia i Noruega. Pertanyen al regne de Dinamarca però són una àrea autònoma amb poders molt amplis. Així no formen part de la Unió Europea, malgrat formar part de Dinamarca i tenen representació internacional pròpia i la capacitat de signar acords amb estats.

Les illes tenen una població de cinquanta mil persones i l’únic idioma oficial del país és el feroès. L’aeroport de Vagar té una connexió directa amb l’aeroport de Barcelona, però que només funciona a l’estiu.

