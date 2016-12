MANILA, 24 (Reuters/EP)

Milers de residents a les zones costaneres de les Filipines han estat evacuats aquest dissabte davant de la imminent arribada del tifó ‘Nina’, amb categoria quatre d’una escala de cinc, que s’espera que toqui terra en la nació asiàtica aquest cap de setmana.

“Les famílies de la costa d’Albay (una província de l’illa de Luzón, on s’espera el major impacte) han començat a ser traslladades a zones altes”, ha dit Mina Marasigan, portaveu de l’agència nacional de gestió de desastres.

Els habitants de les veïnes províncies de Camarines Sud i Camarines Nord també estan sent evacuats. El governador del territori meridional, Miguel Villafuerte, ha ofert als seus ciutadans un rostit de porc com incentiu perquè abandonin les seves cases.

Una desena de províncies filipines estan en alerta per ‘Nina’, fet que suposa que s’han extremat les mesures de seguretat, amb evacuacions i la suspensió dels transports marítims i aeris fins a nou avís, per la qual cosa milers de persones s’han quedat varades.

‘Nina’, que arribarà a les Filipines diumenge, avança amb ràfegues de vent de fins a 130 quilòmetres per hora, tot i que se n’ha anat debilitant, de manera que s’espera un impacte menor, segons els serveis meteorològics del país.

En 2013 més de 6.000 persones han mort i 200.000 cases van quedar destruïdes pel pas del tifó ‘Haiyan’, el més potent que ha tocat terra a les Filipines. Uns 20 tifons travessen a l’any el país, si bé la majoria són d’escassa magnitud.

