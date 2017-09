La muixeranga, els balls, les músiques a base de dolçaina i tabal… Les festes de la Salut de la Mare de Déu d’Algemesí són un dels actes de cultura popular més destacats del país. Aquesta celebració, que data del segle XVII, inclou tot de peces teatrals, balls i músiques únics al món. S’han anat forjant en el curs dels anys, pouen en tradicions molt diverses i tenen la particularitat que, quan comencen, els carrers d’Algemesí esdevenen un museu viu de la tradició. Per això, a causa de la seva singularitat, l’any 2011 van ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.

Les festes, que arrenquen aquest vespre i demà viuran el dia gran, s’estructuren entorn de tres processons que barregen elements laics i religiosos i sempre són encapçalades per la imatge de la Mare de Déu i el seu seguici. Entre tots aquests elements, el més destacat i popular és la muixeranga, però la festa inclou set balls més: els bastonets, que representen una dansa guerrera; la carxofa, que s’inspira en les processons barroques de Corpus; els arquets, que s’assemblen molt a un ball de cercolets; els pastorets; el bolero; els gegants, que només surten a la processó de demà al matí; i els tornejants. Aquests darrers executen un ball ple de continguts místics que és una de les danses més emblemàtiques de les festes.

Aquest vespre, vigília de la celebració, es farà la primera processó, coneguda amb el nom de Processó de les Promeses. Arrenca a les 22.00, comença amb els misteris i martiris i segueix un ordre escrupolós que es va repetint durant les festes amb la muixeranga, els bastonets, la carxofa, els arquets, els pastorets, el bolero i els tornejants.

Demà a les 10.00 sortirà la Processoneta, la més breu però intensa de les tres sortides. El moment clau de totes les festes es viu quan, durant uns minuts, tots els balls dansen alhora enmig de la plaça Major. El conjunt d’aquesta imatge conforma un dels quadres plàstics més barrocs de la festa, que, tot i ser documentada des del segle XVII, va continuar evolucionant fins al XVIII.

La darrera processó, la Volta General, arrencarà demà al vespre i durarà set hores, si fa no fa. Repeteix l’itinerari original del 1724, quan apareixen les primeres notícies sobre la solemnització de les festes. Acaba de matinada amb l’entrada de la Mare de Déu de la Salut a la basílica escortada per les torres de la muixeranga i els jocs amb la gravetat dels tornejants. Hi participen els mateixos balls i se segueix el mateix ordre que en les dues processons anteriors.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]