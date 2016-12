Normalment lliguem el foc al solstici d’estiu i molt especialment a la Nit de Sant Joan però antigament el costum d’encendre fogueres pel solstici d’hivern, es fa pels volts del 21 de desembre, era molt estès. Aquesta antiga tradició encara previu en alguns indrets del país i molt especialment al Berguedà, on les festes que es fan a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola van ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat fa poc més d’un any. Aquestes festes, que s’anomenen Fia-faia, es fan la nit de Nadal, tenen un origen pre-cristià i guarden moltes similituds amb les que es fan al Pirineu per Sant Joan.

L’element central de la festa són les ‘faies’, unes torxes de gran format que s’encenen i es passegen pel poble. La cerimònia comença el capvespre del 24 de desembre, quan s’encén una foguera a la muntanya, en direcció a sol ponent. Des d’allà el foc és transportat cap a la població per un grup de fallaires que formen una vistosa davallada. Quan el foc arriba al poble els portadors s’adrecen a l’església on fan el toc d’oració acompanyat del càntic ‘Fia-faia, que nostro senyor ha nascut a la paia’. Després es fa una revetlla i la mainada salta sobre les brases fins que el foc s’apaga.

El desembre del 2015 les festes de la Fia-faia van ser declarades Patrimoni Immaterial de la UNESCO juntament amb totes les altres celebracions que es fan d’aquest estil al país. Però les de la Fia-faia són de les més especials per dos motius: són les úniques que no es fan al solstici d’estiu, sinó al d’hivern, i estrictament el Berguedà no forma part de la serralada dels Pirineus. Tot i això, per l’antiguitat i per la similitud del ritual, les festes de Bagà i de Sant Julià de Cerdanyola ven ser incloses en la candidatura de les Festes del Foc del Solstici d’Estiu del Pirineu.

