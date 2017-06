A Andorra la Vella, Isil, Arties i Boí fa segles que, pels volts del solstici d’estiu, es fa la festa de les falles. Però darrerament ha agafat més renom arran de la declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO del 2015. Tot i que dos pobles dels seixanta-tres que van encapçalar la candidatura ja han fet les falles –Durro i la Pobla de Segur–, la majoria es concentren aquest cap de setmana.

Malgrat ser catalogades sota una mateixa etiqueta, les Festes del Foc del Solstici d’Estiu dels Pirineus –aquest n’és el nom oficial– són molt riques i variades. Cada poble les fa a la seva manera i presenten moltes variants: a Isil són troncs encesos de mida mitjana que els portadors es carreguen a l’espatlla mentre baixen per la muntanya; a Andorra la Vella són boles lleugeres d’escorça de bedoll que es fan giravoltar; i a Arties la falla és un gran tronc arrossegat pels carrers del poble.

El catàleg és format per seixanta-tres festes escampades per la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, Andorra, la Franja de Ponent i Occitània. També hi ha dues localitats del Berguedà –Bagà i Sant Julià de Cerdanyola–, on excepcionalment coincideixen amb el solstici d’hivern. Alguns altres pobles pirinencs, com ara València d’Àneu, Alós d’Isil i moltes parròquies andorranes, també fan la festa de les falles pels volts de Sant Joan, tot i no haver-se adherit a la candidatura.

Calendari de les Festes del Foc del Solstici d’Estiu dels Pirineus

Alta Ribagorça

23 de juny: Boí, Casós, el Pont de Suert i Vilaller

24 de juny: Senet

1 de juliol: Barruera

7 de juliol: Erill la Vall

14 de juliol: Taüll

22 de juliol: Llesp

Andorra:

23 de juny: Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria

Pallars Sobirà:

23 de juny: Isil, Alins

Vall d’Aran:

23 de juny: Arties, Les

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]