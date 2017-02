‘Moonlight’, la cinta de Barry Jenkins nominada a vuit Oscar, arriba aquest cap de setmana als cinemes. El llargmetratge recorre la vida de Chiron, un jove afroamericà que sobreviu a les drogues i trobarà l’amor en llocs inesperats de Miami, en tres episodis: la infància, l’adolescència i la maduresa. El cineasta desenvolupa en la cinta un relat complex allunyat dels estereotips. La cartellera també porta ‘Cincuenta sombras más oscuras’, el segon lliurament de la trilogia basada en la novel·la de l’autora britànica E. L. James, i el film d’animació ‘Batman. La pel·lícula Lego’, que es podrà veure en català.

> Moonlight. Direcció: Barry Jenkins. Intèrprets: Janelle Monáe, Naomie Harris; Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson. Gènere: Drama. Esbós: Chiron és un noi afroamericà que creix en una zona conflictiva de Miami. A mesura que passen els anys, el jove es descobreix a si mateix i troba l’amor a llocs inesperats. En aquesta recerca de la seva pròpia identitat, ha de fer front a la incomprensió de la seva mare, als seus propis dimonis personals i a la violència juvenil al barri.

> Fifty Shades Darker (‘Cincuenta Sombras Más Oscuras’). Direcció: James Foley. Intèrprets: Dakota Johnson, Kim Basinger, Bella Heathcote; Jamie Dornan, Tyler Hoechlin, Hugh Dancy. Gènere: Drama. Esbós: Anastacia Steele és una jove recent graduada que manté una relació amb el magnat dels negocis Christian Grey. La jove es troba desolada davant del poder que exerceix el misteriós Christian i perquè el magnetisme inicial s’ha transformat en un perillós joc de dominació sexual. Per això, la jove decideix allunyar-se de la relació i començar de zero. Basat en la novel·la de E. L. James.

> Batman. La pel·lícula Lego (‘The Lego Batman Movie 3D’). Direcció: Chris McKay. Gènere: Animació. Esbós: Batman ha de lluitar no només amb els criminals de Gotham City, sinó també amb la responsabilitat de criar, ell sol, un nen orfe anomenat Robin. En català.

> Fai Bei Sogni (‘Felices Sueños’). Direcció: Marco Bellocchio. Intèrprets: Bérénice Bejo, Barbara Ronchi, Piera Degli Esposti; Valerio Mastandrea, Fabrizio Gifuni, Guido Caprino. Gènere: Drama. Esbós: La idíl·lica infància de Massimo veu truncada als nou anys per la mort de la seva mare. 30 anys més tard, i després de cobrir una guerra com a periodista, Massimo comença a patir atacs de pànic. Mentrestant es veu forçat a vendre l’apartament familiar i a recordar encara més la seva pèrdua. Elisa, un compassiva doctora, intentarà ajudar-lo a enfrontar-se amb el passat.

> Rings. Direcció: F. Javier Gutiérrez. Intèrprets: Aimee Teegarden, Laura Wiggins, Bonnie Morgan; Johnny Galecki, Alex Roe, Zach Roerig. Gènere: Terror. Esbós: Una jove preocupada per la seva parella, decideix ajudar-lo en la recerca d’una obscura subcultura. Aquesta té com a centre d’atenció una misteriosa cinta de vídeo que, suposadament, mata a l’observador set dies després de veure-la. Però la jove descobreix que hi ha un film dins un film que ningú havia vist abans.

