Javier Bardem torna a la gran pantalla compartint protagonisme amb Charlize Theron en un nou film de l’actor i director Seann Penn, ‘The Last Face’. El film explica la relació entre la directora d’una organització humanitària en missió a Libèria i un metge que treballa a la zona, confrontant les seves visions sobre la resolució d’aquests tipus de conflictes. D’altra banda, aquest cap de setmana s’estrena el drama ambientat a l’Índia ‘Lion’, el film del respectat director Ang Lee ‘Billy Linn’, el nou projecte com a director de Ben Affleck ‘Vivir de noche’ i el film d’animació ‘Ballerina’, doblat i subtitulat al català.

> The Last Face (‘Diré tu nombre’). Direcció: Sean Penn. Intèrprets: Charlize Theron, Adèle Exarchopoulos, Olga Gainullina; Javier Bardem, Jean Reno, Jared Harris. Gènere: Drama. Esbós: Wren és directora d’una organització d’ajuda humanitària que durant una missió a Libèria coneix a Miguel, un metge especialitzat en els països més perillosos del continent. Tots dos inicien una relació, però la passió que comparteixen per salvar vides es tan intensa com oposades les seves opinions sobre com resoldre els conflictes que els envolten.

> Lion. Direcció: Garth Davis. Intèrprets: Rooney Mara, Nicole Kidman, Pallavi Sharda; Dev Patel, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui. Gènere: Drama. Esbós: Índia, 1992. Saroo és un nen de cinc anys que perd als seus pares en un tren. En aquest mateix mitjà de transport recorre milers de quilòmetres per l’Índia fins que és adoptat per una parella australiana. Vinc-i-cinc anys després, començarà a buscar la seva família perduda comptant només amb els seus records.

> Billy Lynn’s Long Halftime Walk. Direcció: Ang Lee. Intèrprets: Kristen Stewart, Deirdre Lovejoy, Kimberly Battista; Vin Diesel, Garrett Hedlund, Steve Martin. Gènere: Drama. Esbós: Billy Lynn és un soldat de 19 anys que torna a casa després de participar a la guerra de l’Iraq. És rebut com un heroi i fa una ronda per explicar les seves gestes,. Tot i aixo hi ha una gran diferència entre el que va passar realment i el que percep la societat americana.

> Live by night (‘Vivir de noche’). Direcció: Ben Affleck. Intèrprets: Sienna Miller, Zoe Saldana, Elle Fanning; Ben Affleck, Chris Messina, Max Casella. Gènere: Drama. Esbós: Joe Coughlins és un veterà de la Segona Guerra Mundial que, tot i ser fill d’un superintendent de la policia de Boston, viu al marge de la llei. És un gàngster amb un alt sentiment de la justícia i bon cor, que en el fons el fan vulnerable tant en els negocis com en l’amor.

> Ballerina. Direcció: . Intèrprets: . Gènere: . Esbós: França, 1879. El gran somni de Felicia, una nena que viu en un orfenat bretó, és convertir-se en ballarina. Per aconseguir-ho comptarà amb l’ajuda del seu amic Víctor, amb qui compartirà aventures a París. Una vegada a la capital francesa, es farà passar per una altra persona per estudiar a la Grand Opera House. En català.

> Dog Eat Dog (‘Como perros salvajes’). Direcció: Paul Schrader. Intèrprets: Louisa Krause, Melissa Bolona, Magi Avila; Nicolas Cage, Willem Dafoe, Christopher Matthew Cook. Gènere: Acció. Esbós: Tres ex convictes són contractats per portar a terme un segrest a Los Angeles. Però la missió no surt com esperaven i tots tres es veuen obligats dur a terme una fugida desesperada per intentar no tornar a la presó sigui com sigui.

> El fin de ETA. Direcció: Justin Webster. Gènere: Documentari. Esbós: Entre els anys 2000 i 2004 l’expresident del Partit Socialista d’Euskadi, Jesús Eguiguren, i el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, es van trobar en diverses ocasions. Tots dos van mantenir un diàleg al marge dels partits als quals representaven en una època en què ETA continuava molt activa. La victòria socialista el 2004 va canviar el panorama i aquelles trobades exploratòries van passar a ser alguna cosa més.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]