Aquesta setmana s’estrena Passengers, un viatge espacial accidentat, i també Pelé: Birth of a Legend, l’ascensió del futbolista fins a la fama. S’hi afegeixen Tumbledown, on una dona escriu la biografia del seu difunt marit; Mine, la història de supervivència d’un soldat que es perd al desert; i Hell or high water, un western modern, on uns germans planegen un seguit d’atracaments.

>Passengers. Direcció: Morten Tyldum. Intèrprets: Jennifer Lawrence, Barbara Jones, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne. Gènere: Acció. Esbós: Durant el viatge espacial cap a un altre planeta, a un dels passatgers de l’equip se li atura la fase de criogenització de la son, juntament amb el d’una periodista. Els dos constaten que els queden 90 anys de viatge i hauran de salvar la vida dels tripulants de la nau.

>Pelé: Birth of a Legend (Pelé, el naixement d’una estrella) Direcció: Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist. Intèrprets: Tonya Cornelisse, Mariana Balsa, Vicent D’Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta. Gènere: Drama. Esbós: El film narra l’ascensió del futbolista des de la seva infantesa en una favela brasilera fins a convertir-se en un prodigi del futbol. (En català)

>Tumbledown (La última canción) Direcció: Sean Mewshaw. Intèrprets: Dianna Agron, Rebecca Hall, Maggie Castle, Jason Sudeikis, Joe Manganiello, Richard Masur. Gènere: Comèdia. Esbós: Hannah intenta recompondre’s de la mort del seu marit, un famós cantant de folk, escrivint la seva biografia. Un escriptor novaiorquès la contracta per aportar la seva versió sobre la vida i la mort del músic. Entre els dos sorgirà una relació especial que els ajudarà a passar pàgina.

>Mine Direcció: Fabio Guaglione, Fabio Resinaro. Intèrprets: Annabelle Wallis, Juliet Aubrey, Armie Hammer, Tom Cullen, Geoff Bell. Gènere: Thriller. Esbós: Després d’una missió fallida, un soldat es perd en el desert. Exposat als elements, haurà de sobreviure als perills del desert i fer front als efectes psicològics.

>Hell or high water (Comanchería) Direcció: David Mackenzie. Intèrprets: Kristin Berg, Keith Meriweather, Katy Mixon, Chris Pine, Jeff Bridges, Dale Dickey. Gènere: Drama. Esbós: Dos germans han d’aconseguir una gran quantitat de diners si volen evitar que el sector financer embargui el ranxo familiar. Per aconseguir-ho, hauran de promoure una sèrie d’atracaments a mà armada.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]