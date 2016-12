Aquesta setmana s’estrena Assassin’s Creed, un film inspirat en el videojoc del mateix nom, i també Sing, sobre un concurs de cant en un món d’animals. S’hi afegeixen Collateral Beauty, que explica la superació de la mort d’un ésser estimat; Southside with you, la primera cita de Barack i Michelle Obama; i Les innocentes, on una jove metgessa, destinada a un monestir, descobreix que hi ha moltes monges embarassades.

>Assassin’s Creed. Direcció: Justin Kurzel. Intèrprets: Marion Cotillard, Essie Davis, Charlotte Rampling, Michael Fassbender, Jeremy Irons, Michael Kenneth. Gènere: Acció. Esbós: Inspirada en el conegut videojoc, el film se centra en Callum Lynch, un home que descobreix que és descendent d’una societat secreta d’assassins d’Espanya del segle XV.

>Sing (Canta). Direcció: Garth Jennings. Intèrprets: Scarlett Johansson, Jennifer Saunders, Leslie Jones, Taron Egerton, Matthew McConaughey, Seth MacFarlane. Gènere: Animació. Esbós: El film se situa en un món poblat per animals. Buster Moon, un coala molt elegant, regeix un teatre que va de baixa, però decideix fer un cop de cap i organitzar el concurs de cant més important del món.

>Collateral Beauty (Belleza oculta). Direcció: David Frankel. Intèrprets: Keira Knightley, Kate Winslet, Helen Mirren, Will Smith, Edward Norton, Michael Peña. Gènere: Drama. Esbós: Un executiu de publicitat important és incapaç de superar la mort de la seva filla. Els amics idearan un pla dràstic per obligar-lo a encarar la realitat i travessar el dol.

>Southside with you (Michelle & Obama). Direcció: Richard Tanne. Intèrprets: Tika Sumpter, Vanessa Bell Calloway, Deanna Reed-Foster, Parker Sawyers, Phillip Edward Van Lear, Jerod Haynes. Gènere: Drama. Esbós: El film recrea l’estiu del 1989 a Chicago, quan el futur president dels Estats Units, Barack Obama, va tenir la primera cita amb Michelle.

>Les innocentes (Las inocentes). Direcció: Anne Fontaine. Intèrprets: Joanna Kulig, Agata Buzek, Agata Kulesza, Lou de Laâge, Vicent Macaigne. Gènere: Drama. Esbós: Un monestir prop de Varsòvia oculta un fosc secret. Una jove metgessa enviada per la Creu Roja descobreix que unes quantes monges estan embarassades dels soldats de l’Exèrcit Roig.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]