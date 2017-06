Les entitats de catalans residents a l’estranger han demanat per carta al govern que esclareixi com podran votar en el referèndum del primer d’octubre. Les agrupacions de l’ANC, Catalans al món i diversos casals han volgut mostrar la seva inquietud per la possibilitat que els catalans de l’estranger tinguin problemes per a exercir el seu dret de vot.

Segons que explica Catalunya Ràdio, el govern els ha respost que tots els detalls s’explicaran en l’acte previst pel 4 de juliol. El vot exterior i els procediments es recolliran en la llei que regularà el referèndum.

Les entitats també han reclamat garanties perquè els catalans que vulguin viatjar a Catalunya per a votar presencialment puguin fer-ho, en el sentit que no tinguin problemes amb el cens.

