Els grups parlamentaris de les Corts Valencianes han arribat a un acord sobre el Mandat Marc de la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals. En el text final, que incorpora totes les aportacions de les diferents forces polítiques, s’han eliminat totes les referències a l’àmbit lingüistic comú que hi havia en la primera redacció del mandat. El Partit Popular, s’ha felicitat perquè ‘ha fet desaparèixer les referències als àmbits lingüístics comunis i als imaginaris països catalans’, en paraules de Jorge Bellver.

La resta de partits també s’han mostrat satisfets d’haver posats les bases del nou mitjà de comunicació.

Moviments entre l’administració i els sindicats

El president del consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, es reuneix avui amb els tres representants sindicals que es tornen per a ocupar una plaça en el consell. Divendres passat, després de conèixer-se la sentència que donava per ajustat a dret l’ERO d’extinció de l’antiga RTVV, l’actual representant dels treballadors a la CVMC, Lola Navarro, va presentar un escrit en què recordava que l’article 6 de l’ERO contempla la prioritat de contractació de caràcter temporal per als antics treballadors que ho sol·liciten en cas que la Generalitat recuperara els serveis de radiotelevisió.

Soriano va convocar Navarro, de la UGT, Sole Fernández, de Comissions Obreres i Jaume Muñoz, de la Intersindical, a trobar-se avui. El president desvincula una cosa de l’altra i assegura que aquesta reunió havia de succeir en algun moment perquè s’ha d’iniciar una negociació amb els sindicats per a afrontar el procés de contractació. Soriano explicarà als representants sindicals què diu la llei i, en cap cas, posarà una xifra damunt la taula.

D’altra banda, el secretari autonòmic de comunicació, Josep Maria Vidal ha convocat per a la setmana que ve els liquidadors de l’antiga RTVV i els representants dels cinc sindicats que van signar l’ERO. Es tracta de la resposta a l’escrit que els sindicats va enviar a principis d’aquesta setmana al Secretari Autonòmic mateix, al president de la Corporació i als liquidadors per a posar en marxa la comissió de seguiment de l’ERO. Això és un mecanisme que està dins l’articulat de l’expedient signat el mes de maig del 2014 per cinc dels sis sindicats amb representació a RTVV. Serveix per a vigilar que es compleixen totes les clàusules fins a la data de vigència, el 30 de juny del 2017.

