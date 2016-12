Autoritats russes han admès per primer cop l’existència d’un sistema de dopatge en l’esport del país, tot i que han descartat que aquesta ‘conspiració institucional’ fos auspiciada pel mateix estat.

La segona part de l‘‘informe McLaren’ de l’Agència Mundial Antidopatge (AMA) ha confirmat l’existència d’una trama de dopatge en l’esport rus i que més de 1.000 esportistes d’aquest país de més de trenta disciplines van estar implicats per evitar donar positiu en controls antidopatge en cites tan rellevants com els Jocs Olímpics de Londres o de Sotxi.

‘Va ser una conspiració institucional’, ha assegurat Anna Antseliovich, directora general interina de l’Agència Antidopatge Rússia, en el ‘New York Times’, i ha aclarit que els màxims dirigents no hi van estar implicats.

Per la seva banda, Vitaly Smirnov, principal responsable de la nova comissió creada a Rússia per combatre el dopatge i exministre d’Esports, també creu que van cometre ‘molts errors’. ‘Hem de descobrir les raons de per què joves esportistes s’estan dopant, per què van acordar ser dopats’, ha indicat.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]