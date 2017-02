El discurs que ha fet Pablo Iglesias en l’Assemblea Ciutadana de Vistalegre II per defensar la seva candidatura a la Secretaria General de Podem, que ha dedicat a presentar el seu equip, ha generat malestar en el sector que lidera el secretari polític, Íñigo Errejón, en considerar que ha actuat com un “secretari general de part” i no com el líder de tots, i per no haver fet balanç de la seva gestió ni haver plantejat quin és el seu projecte per a Espanya.

Segons han explicat a Europa Press diversos membres de l’equip ‘errejonista’ de ‘Recuperar la Ilusión’, Iglesias ha desaprofitat un temps en el qual podria haver atès millor la crida a la unitat que estan demanant els militants del partit morat.

Iglesias ha aprofitat la intervenció de la qual disposava per defensar la seva candidatura a la Secretaria General per presentar un a un als membres de la seva llista de ‘Podemos para Todas’ a la direcció del partit, en línia amb la seva determinació de no seguir al capdavant del partit si no aconsegueix majoria en el Consell Ciutadà Estatal, encara que guanyi la votació del lideratge del partit.

“Sense el meu equip no sóc res”, va assegurar dissabte passat en l’acte amb el qual va obrir la seva campanya interna, en el qual es va envoltar de tot el seu equip. “Un secretari general no pot liderar en minoria”, ha defensat aquesta setmana en repetides ocasions per justificar la seva decisió de deixar el lideratge si no guanya el seu equip i les seves propostes política i organitzativa.

Des de ‘Podemos para Todas’, aplaudeixen el discurs que ha realitzat Iglesias aquest dissabte presentat als diferents candidats de la seva llista, ja que entenen que és coherent amb el seu plantejament de no seguir al capdavant sense el seu equip, segons han explicat a Europa Press fonts ‘pablistes’.

A més, defensen que el temps que tenia Iglesias per defensar la seva candidatura no era el moment per fer balanç de la seva gestió. De fet, asseguren que a Iglesias li hagués agradat fer un informe més extens de la seva labor al capdavant de la formació aquests tres últims anys, però argumenten que no ha estat possible a causa del programa fixat. “Gairebé no pot ni saludar”, lamenten.

