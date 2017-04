Les condicions en què es desenvolupa l’embaràs poden determinar la salut del nen, fins i tot quan aquest arriba a l’edat adulta. Per aquest motiu, és molt important saber amb quins hàbits diaris podem contribuir a millorar-la. En aquest article, inclòs en el nostre monogràfic ‘Embaràs i salut infantil‘, fem un repàs general als principals aspectes que les dones han de tenir en compte no únicament durant l’embaràs, sinó també des del moment en què decideixen tenir un fill. En pròxims articles aprofundirem en cadascun d’ells.

Des del moment en què decidim ser pares, es generen moltes il·lusions i expectatives, però també pors i preocupacions. Els canvis que es produeixen en la dona durant l’embaràs són una autèntica metamorfosi, i el desenvolupament d’una vida al seu interior, a pesar d’estar científicament molt ben estudiat, no deixa de flirtejar amb el que la nostra ment podria classificar com a màgic, per com n’és d’apassionant i d’increïblement perfecte.

Tanmateix, aquesta decisió s’ha de prendre amb una idea clara: la protecció dels nostres fills comença des que decidim ser pares. La cadena d’esdeveniments que es comença a produir des de la concepció de l’òvul no deixa de ser susceptible a moltes influències, i gràcies als coneixements científics de què disposem avui, s’eviten moltes alteracions en el desenvolupament intrauterí, en el naixement i durant la infància. La sensibilitat als factors de l’entorn varia també segons el moment gestacional i pot haver-hi un o diversos períodes de més susceptibilitat.

