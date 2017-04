La dirigent del partit d’extrema dreta Front Nacional, Marine Le Pen, visita avui Perpinyà, una setmana abans de les eleccions presidencials franceses, que faran la primera volta el 23 d’abril. Le Pen arriba a Catalunya Nord, on té un sector de votants molt important, després d’haver perdut avantatge en les enquestes. De fet, segons l’últim sondatge publicat, Emmanuel Macron seria el candidat més votat (24,2%). Si es complissin els resultats de les enquestes, Macron i Le Pen es disputarien l’Elisi i una majoria de francesos acabaria donant la victòria al candidat liberal.

En un principi, Le Pen havia d’anar Tolosa a fer campanya. Volia tractar qüestions com ara l’agricultura, el patrimoni o la salut. Finalment, però, per problemes d’agenda, l’acte s’ha traslladat al palau de congressos de la capital nord-catalana, on farà un míting a migdia. La visita de Le Pen a Perpinyà no es preveu plàcida. Diversos col·lectius d’esquerres, entre els quals hi ha la CUP de Perpinyà, ja han anunciat que no hi seria ben rebuda. Ho avançava ahir la formació anticapitalista a Twitter:

Dissabte 15 d'abril

14h al peu del Castellet

Jutges francesos demanen que se li retiri la immunitat

Marine Le Pen és eurodiputada i això li garanteix la immunitat parlamentària. Diversos jutges francesos van demanar ahir que aquesta condició li fos retirada per la presumpta malversació de fons europeus. Le Pen hauria pagat amb diners europeus assistents parlamentaris per a fer tasques del partit. Le Pen afronta també una investigació sobre les finances del seu partit, un cas que afecta directament la seva cap de gabinet. A més, també se l’investiga pel finançament de les seves anteriors campanyes electorals i pels seus missatges amb imatges de la violència de l’autoanomenat Estat Islàmic que va difondre a les xarxes socials.

