El diari francès Le Monde ha publicat avui un editorial on demana al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que accedeixi a negociar un referèndum d’independència per a Catalunya tal com va fer l’ex-primer ministre britànic David Camaron amb Escòcia. L’editorial, titulat ‘Independència de Catalunya: fer venir a la raó Madrid i Barcelona‘, es publica l’endemà d’una altra Diada multitudinària a Barcelona.

«Madrid ha d’escoltar les demandes de centenars de milers de catalans que s’han manifestat durant cinc anys als carrers i que originalment no demanaven la independència, sinó el dret d’expressar-se, com va passar amb els escocesos. El primer ministre David Cameron va autoritzar a Edimburg a organitzar una votació: els independentistes van perdre»

Le Monde es mostra convençut que en cas de fer-se un referèndum pactat, tal com va passar a Escòcia, el no s’acabaria imposant. Tanmateix, el diari afirma que Rajoy hauria de convèncer a la majoria de catalans que ‘el seu futur europeu depèn de continuar a Espanya.’

Segons el rotatiu no és gens clar que l’1-O es pugui votar, però en cas que hi hagi urnes, afirma que serà un referèndum on només participaran els independentistes. ‘Una victòria que serà considerada de manera immediata legal’, afirma. Per això, vaticina que després de l’1-O la ‘batalla’ política continuarà.

