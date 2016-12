L’accident d’avió que va provocar la mort de 71 de les 77 persones que anaven a bord, la majoria del club de futbol Chapecoense, es va produir ‘per un factor humà’. L’aeronau viatjava amb poc combustible i amb excés de pes, segons que ha donat a conèixer un informe preliminar de l’Aeronàutica Civil de Colòmbia. El secretari de Seguretat Aèria de l’Aerocivil ha explicat que les gravacions de la cabina de comandament mostren que el pilot i el copilot van parlar sobre la possibilitat de fer escala a Leticia o a Bogotà perquè es trobaven al límit del combustible.

‘Eren conscients que el combustible que tenien no era l’adient ni el suficient i el pes era superior al permès als manuals’, diu el comunicat de l’Aeronàutica Civil de Colòmbia.

La controladora de l’aeroport de Rionegro a Medellín que va atendre l’emergència, Janeth Molina, ha revelat que l’accident encara podria haver estat més greu, ja que estava molt a prop d’altres aeronaus. A més, l’aeronau comptava amb un certificat per volar a un màxim de 28.000 peus d’altura però va sobrepassar aquest límit fins als 30.000.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]