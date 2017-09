La portaveu de Podem al parlament balear, Laura Camargo, ha presentat la candidatura a les primàries de la secretaria general del partit, que es faran entre el 27 de setembre i el 3 d’octubre.

Camargo encapçala el moviment ‘Construint Podem’ i ha dit: ‘Si accepto aquest mandat, és perquè he vist que hi ha moltíssima gent que vol que hi hagi un canvi, que es torni a sentir que això és un projecte col·lectiu en el qual participa molta gent.’ Ha assegurat que vol un partit més arrelat al municipalisme i al feminisme.

A més, ha proposat de canviar la secretaria general per una coordinació general. ‘No és un canvi d’etiqueta, sinó que la persona que encapçali el projecte coordinarà equips diferents, la qual cosa implica que puguin participar més militants’, ha explicat.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]