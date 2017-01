L’Audiència espanyola ha sancionat l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural amb una multa de 440.000 euros per haver recollit dades ‘no permeses’ a milers de ciutadans catalans amb finalitats ideològiques, segons informa El País. El tribunal espanyol ha denegat el recurs que havien presentat les dues entitats contra la sanció de l’Agència de Protecció de Dades per haver preguntat la ideologia dels ciutadans enquestats i sobre si votarien a favor de la independència. A més, l’Audiència ha ordenat l’execució immediata de la multa per la via del constrenyiment.

L’ANC ha denunciat a Twitter que ha tingut notícia per la premsa d’aquesta decisió de l’Audiència:

Moltes gràcies a @elpais_espana per informar-nos de les cartes que no hem rebut 📭https://t.co/oooNtweSS7 — Assemblea Nacional (@assemblea) January 30, 2017

