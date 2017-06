L’Audiència espanyola fa avui una vista per a revisar la presó incondicional dictada per la jutgessa Carmen Lamela contra Sandro Rosell. L’ex-president del FC Barcelona i el seu presumpte testaferro a Andorra, Joan Bresolí, són acusats de formar part d’una organització criminal internacional dedicada a l’emblanquiment de capitals procedents de comissions il·lícites. Per aquests fets, poden haver emblanquit gairebé quinze milions d’euros derivats dels drets de la selecció de futbol brasilera.

Després de declarar als tribunals el 25 de maig, el jutjat central d’instrucció va acordar presó per als dos acusats al·legant que hi havia risc de destrucció de proves, de fuga i de reiteració delictiva. La magistrada va dir que era ‘innegable’ el risc de fuga de tots dos, per dos factors principals: la gravetat dels delictes i les penes, i la manca d’un ‘especial arrelament al territori espanyol’.

Sobre Rosell, la jutgessa destaca que la investigació ha provat que té molta facilitat per a viatjar i viure temporalment en indrets diferents de tot el món. A més, recorda que Rosell fa el gruix de l’activitat professional fora de l’estat espanyol, que viatja habitualment a l’estranger i durant períodes de temps llargs, hi té part dels seus béns i els seus negocis. I, de tot això, en conclou: ‘Podria establir-se amb la seva família en un bon nombre de països i sostreure’s així a l’acció de la justícia.’ De Besolí, assenyala que resideix a Andorra, un país que ‘no lliura els seus nacionals’.

Tant Rosell com Besolí van recórrer contra la decisió judicial pocs dies després d’emetre’s. Rosell va al·legar que no podia fugir perquè era ‘conegut per la majoria de ciutadans de qualsevol part del planeta’ després d’haver estat president del FC Barcelona. Tanmateix, la fiscalia opina que és un argument insuficient perquè bé hi ha gent coneguda que ha d’eludir les autoritats judicials. Per aquest motiu, la fiscalia va presentar un escrit als jutjats oposant-se a l’alliberament de Rosell.

Encara més, la fiscalia destaca una conversa de Rosell amb el seu soci al Brasil, Ricardo Terra Teixeira, en què aquest consulta quins llocs del món podrien resultar-li més segurs a l’hora d’evitar problemes derivats de les investigacions en curs.

