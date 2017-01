L’Audiència de Lleida ha absolt l’ex-càrrec del PP per Lleida i ex-administrador de les empreses del Grup Fabgregat, Josep Maria Fabregat, de defraudar 400.000 euros a Hisenda durant els exercicis 2001 i 2002, quan era diputat al Parlament de Catalunya, a través de l’empresa familiar, una farratgera amb seu a Torregrossa (Pla d’Urgell). Tant ell com la seva germana i cinc persones més es van asseure el març de 2015 al banc dels acusats per aquests fets i van ser condemnats el 19 de febrer de 2016 pel jutjat penal 3 de Lleida a dos anys de presó i penes de multa. El 27 de gener de 2017, però, l’Audiència ha estimat els recursos presentats i els ha absolt a tots en considerar que no hi ha prou proves que demostrin que es falsegés documentació ni queda clar la quantitat presumptament defraudada. Per tant, segons la Sala, ha de prevaldre la presumpció d’innocència. Ara Fabregat estudia presentar una demanda contra la Hisenda Pública per danys i perjudicis.

La Fiscalia espanyola considerava que l’empresa de l’ex-càrrec del PP i de la seua germana (Francisco Fabregat S.A.) va comprar factures fictícies que no corresponien a cap activitat. Aquesta pràctica els va permetre suposadament reduir la base imposable de l’impost de societat i d’aquesta forma pagar menys a Hisenda de forma fraudulenta. El Ministeri Públic i l’Advocat d’Estat espanyol els acusava de quatre delictes contra la Hisenda Pública; concretament per haver defraudat a Hisenda fa quinze anys 65.697,56 euros i 107.222,15 euros en concepte d’IVA i 124.410 euros i 100.945,43 euros per Impost de Societats, i sol·licitava una pena de vuit anys de presó per als dos germans. Pels altres cinc acusats, que haurien emès factures falses, la Fiscalia demanava dos anys de presó i l’Advocacia de l’Estat, quatre.

Tot i que el jutjat penal va donar la raó als denunciants, l’Audiència considera que no hi ha prou proves que així ho demostrin i ha revocat la condemna inicial. Ara, la sentència, que absol tots set, és ferma. A través d’un comunicat, Josep Maria Fabregat, ha lamentat la lentitud de la justícia en aquest procés i la falta de professionalitat de la Hisenda Pública, en especial dels seus responsables d’Inspecció de Lleida i Catalunya. A més, responsabilitza a aquest procés judicial de les pèrdues de l’activitat de les empreses del Grup Fabregat, així com del seu patrimoni i dels seus socis i administradors i de la pèrdua de la credibilitat i honorabilitat a què s’han vist sotmesos els administradors i socis de les empreses del Grup Fabregat. Per tot això, no descarta emprendre accions legals.

