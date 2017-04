El tribunal va donar plena credibilitat a les testificals dels mossos en el judici

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

L’Audiència de Barcelona ha confirmat les penes de presó imposades a quatre joves per desordres públics i danys durant una de les manifestacions en contra del desallotjament de Can Vies al maig 2014 i, en el cas d’un d’ells, també per un delicte d’atemptat en llançar una pedra a un agent dels Mossos d’Esquadra.

En una sentència a la qual ha tingut accés Europa Press, la Secció Segona de l’Audiència ha rebutjat els recursos d’apel·lació dels quatre acusats i ha reafirmat la pena de dos anys de presó per a Albert I. –autor de la pedrada–; els nou mesos de presó per a Carles I. i Adrià V., i els quatre mesos per a Joan P.

El tribunal veu acreditat que els quatre acusats formaven part d’un grup que, després de la manifestació de la tarda del 28 de maig al barri barceloní de Sants, es va dedicar a llançar pedres, jardineres, ampolles i a fer barricades amb motos i contenidors per impedir el pas de les furgonetes dels antidisturbis de la policia catalana.

Els agents es van veure obligats a baixar de les furgonetes per apartar les barricades i, en aquest context, Albert I. va llançar una pedra contra un dels vehicles que va ferir a un dels policies, produint-li una contusió interna en el colze, segons la sentència.

“EXHAUSTIVA ANÀLISI”

Davant els recursos presentats contra la sentència del Jutjat penal 7 de Barcelona, l’Audiència ha considerat que la jutgessa “va fer un més que exhaustiu anàlisi” de les declaracions en el judici i va atorgar plena credibilitat a les testificals de set policies, que van assenyalar als acusats com a participants en els altercats.

En el cas del que jove va donar amb la pedra a un agent, el tribunal també veu acreditat que va ser Albert I. el que la va llançar, i que ho va fer amb “el propòsit de menyscabar el principi d’autoritat” dels agents.

Concretament, el Jutjat penal 7 va imposar a Albert I. 15 mesos de presó per atemptat a l’autoritat i nou mesos més per desordres públics, a més d’una multa per un delicte de danys i una falta de lesions, i una indemnització de 210 euros al policia lesionat.

Als altres tres els va condemnar per desordres públics i danys: nou mesos i una multa per a Carles I. i Adrià V., i quatre mesos per a Joan P., en contemplar el tribunal l’atenuant d’alteració psíquica; a més, va establir una indemnització a pagar entre els quatre a la Conselleria d’Interior de 520 euros pels desperfectes.

La pena finalment imposada pel jutjat va ser, d’aquesta manera, inferior als tres anys i mig de presó que en principi demanava la Fiscalia per a Albert I., i també més baixa que l’any i sis mesos de presó que sol·licitava per als altres tres encausats.

EL JUDICI

En el judici, el 31 de maig de 2016, els quatre van defensar la seva innocència i que les detencions havien estat arbitràries: Adrià V. va dir que el van arrestar després de sopar amb uns amics quan anava a buscar la seva companya sentimental, mentre que els altres tres van argumentar que estaven intentat buscar la forma de tornar a casa.

No obstant això, la sentència va donar per provat que els quatre estaven en aquest grup de 20-30 persones que causaven altercats, i que van ser els únics als quals van aconseguir detenir.

